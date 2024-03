Slavia Praga-Milan 0-0 - DIRETTA

Il Milan fa visita allo Slavia Praga al "Fortuna Arena", nella sfida valida per il ritorno degli ottavi di Europa League. La squadra di Pioli, vittoriosa 4-2 nella sfida di San Siro, cerca il pass per i quarti di finale. Servirà la massima concentrazione contro la formazione ceca, che ha già dimostrato nel match d'andata, in dieci contro undici per oltre un'ora, di non essere mai doma e di essere pronta a giocarsi le sue carte sfruttando anche il calore dei propri tifosi.

La partita è in programma in co-esclusiva sia su DAZN (canale 214 del satellite), sia su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca di DAZN sarà affidata a Dario Mastroianni. Mentre le voci su Sky saranno di Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi.

La diretta

14' - I cechi premono. Girata sul primo palo di Chytil, su servizio di Wallem. Ottima la risposta di piede di Maignan, nonostante le condizioni non ottimali.

5' - Il gioco resta perché c'è Maignan, fermo a terra dolorante dopo lo scontro precedente. Contusione al ginocchio per il portiere francese che sembra però in grado di proseguire.

3' - Subito Slavia in pressione. Maignan rischia con un controllo sbagliato sul passaggio di Theo Hernandez, falloso però l'intervento in pressione di Vlcek.

Le scelte degli allenatori

Trpisovsky deve rinunciare a Masopust infortunato e a Diouf squalificato. Schranz recupera per la panchina. Al centro della difesa pronti Ogbu e Zima, i terzini sono Vicek e Zmrzly, tra i pali Stanek. In mediana spazio a capitan Holes e Dorley. In attacco l'unica punta è Chytil, alle sue spalle Provod e gli esterni Doudera e Wallem.

Pioli ritrova dal primo minuto Leao e Giroud assenti contro l’Empoli. A centrocampo torna Adli, c’è la sorpresa Musah preferito a Bennacer e Reijnders. Completa il reparto Loftus-Cheek tra le linee. In difesa fuori Thiaw: c'è Gabbia con Tomori. Calabria a destra, Theo Hernandez a sinistra. In porta Maignan.

Il tabellino

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1) - Stanek; Vicek, Ogbu, Zima, Zmrzly; Holes, Dorley; Doudera, Provod, Wallem; Chytil. Allenatore: Jindrich Trpisovsky

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

Marcatori:

Ammoniti:

Arbitro: Glenn Nyberg (Svezia)