Slavia Praga-Roma, chi gioca e dove vederla in tv

Dopo un cammino in Europa praticamente perfetto, la Roma arriva a Praga con un obiettivo dichiarato: portare a casa i tre punti e la qualificazione aritmetica alla fase ad eliminazione diretta. Di fronte lo stesso Slavia battuto nettamente lo scorso 26 ottobre all’Olimpico grazie ad un primo tempo da applausi. Alla vigilia dell’ultima partita europea dalla tribuna, José Mourinho non perde occasione per rinfocolare le polemiche in vista del derby di domenica. I boemi hanno fatto una ben magra figura a Roma e cercheranno di rifarsi davanti al caldo pubblico di casa. Vediamo quindi le scelte dei tecnici e dove seguire la gara in diretta.

La testa già al derby?

La prospettiva di uscire dalla Eden Arena con in tasca il passaggio ai sedicesimi di Europa League con due partite di anticipo è sicuramente invitante per una Roma che deve recuperare terreno in campionato. Il problema è che tra tre giorni c’è il derby, accompagnato dalle solite polemiche. Le dichiarazioni di Sarri dopo la battaglia contro il Feyenoord hanno reso ancora più arroventato il clima, specialmente quando il tecnico laziale ha definito la trasferta a Praga “un’amichevole”. La stoccata non è passata certo inosservata ed ha causato una reazione stizzita dello Special One: “Penso che se qualcuno si deve sentire offeso dalle sue dichiarazioni, quella è la gente dello Slavia Praga, non io. È come se avesse detto che lo Slavia è una squadra senza qualità, io rispetto sempre i miei avversari. Forse la differenza tra un allenatore che ha vinto 26 titoli e uno che ne ha vinti pochi è questa mentalità: ogni partita è seria e da giocare e non ci sono amichevoli”.

Diversa, invece, la reazione alla bordata ad alzo zero del tecnico toscano contro la decisione di collocare il derby in una settimana dove entrambe le squadre capitoline giocano in Europa. Se Sarri aveva definito chi fa il calendario “gente estranea al calcio che non si rende conto di cosa sia il derby", Mourinho si risparmia l’affondo ed ha un tono decisamente più conciliatorio: “Mi piacerebbe sentire la reazione della Serie A nei confronti delle parole di Sarri. È stata una critica diretta e obiettiva. Io aspetto”. Insomma, nonostante le buone intenzioni, la testa sembra già alla stracittadina di domenica: certo non un viatico ideale prima di affrontare una squadra che ha fatto vedere ottime cose in Europa.

Trpisovsky: “La partita della vita”

La delusione a Praga per la pessima prova messa nel catino infuocato dell’Olimpico è stata tanta, specialmente visto che, contro Servette e Sheriff, i boemi avevano dimostrato di avere talento e determinazione sufficienti per mettere in difficoltà i giallorossi. Comprensibile, quindi, che il tecnico Trpisovsky sia deciso a dare il tutto per tutto di fronte ai propri tifosi: “Vogliamo lasciare tutto sul campo. Non abbiamo lasciato soddisfatti i tifosi l'ultima volta e vogliamo recuperare. Domani ci aspetta una squadra forte, vediamo se la Roma ci permetterà di lasciare quello che vogliamo sul campo. Vogliamo far vedere che vogliamo vincere e fare il nostro gioco. Per noi è la partita della vita, abbiamo molta voglia di giocare”.

A chi gli chiedeva del possibile turnover della Roma, vista la posizione tranquilla in classifica, il tecnico boemo sembra pronto ad accettare la sfida posta dai grandi campioni a disposizione di Mourinho: “Vorrei che Lukaku e Dybala giocassero. Per noi l’Europa è una festa e quindi ora vogliamo giocare contro questi giocatori forti. La gente vuole vedere giocare con questi giocatori forti”. Poco spazio per la pretattica, in questo caso: pur senza confermarlo a chiare lettere, l’intenzione sembra quella di schierare l’undici titolare. Spazio quindi al 3-4-2-1, con il tridente difensivo composto da Holos, Ogbu e Vleck: a centrocampo probabile la conferma del duo Zafeiris-Dorfley, mentre sulle fasce dovrebbero vedersi Doudera e Provod. Visto che aveva avuto parecchi problemi contro la difesa romanista, l’olandese Van Buren dovrebbe lasciare il posto a Chytil, che verrebbe supportato da Schranz e Masopust.

Dybala out, dubbio Zalewski

Nonostante l’imminenza della sfida con la Lazio, Mourinho non si fa illusioni rispetto alla consistenza dei boemi ed invita tutti a dimenticare quel che si è visto all’Olimpico: “All'andata abbiamo segnato al primo minuto, quando succede ci sono le condizioni per fare una gara diversa. La partita è stata sotto controllo però dico di nuovo che lo Slavia è una squadra forte, ha giocatori di qualità, e questo vuol dire che l’allenatore è bravo. Sarà sicuramente una bella partita”. Risposta, invece, sibillina a chi chiede dei giocatori coinvolti dal turnover: “Faremo giocare chi è in condizione di fare due partite in tre giorni. Ci sono giocatori che stanno giocando sempre e sappiamo che si sentono bene”.

Pochi dubbi sul modulo, che dovrebbe essere il solito 3-5-2, con il portiere di coppa Svilar in campo assieme al trio Mancini, Llorente e N’Dicka. A destra potrebbe arrivare la maglia da titolare per Celik, che prenderebbe il posto di Karsdorp mentre sulla sinistra Zalewski non si è allenato per un attacco febbrile. Il polacco dovrebbe comunque farcela, visto che Spinazzola, appena rientrato in gruppo dopo il problema muscolare a Monza, è rimasto a Trigoria. Se a dirigere il centrocampo è quasi certa la presenza di Paredes, qualche dubbio sulla mediana: Cristante potrebbe partire dalla panchina, dando spazio a Bove. Tutto, poi, sembra indicare un turno di riposo per Dybala: spazio quindi ad un attacco “pesante” composto da Lukaku e Belotti.

Le formazioni probabili

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Mandous; Holos, Ogbu, Vlcek; Doudera, Zafeiris, Dorfley, Provod; Schranz, Masopust; Chytil. Allenatore: Jindrich Trpisovsky

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Aouar, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku. Allenatore: José Mourinho (squalificato)

Dove vederla in tv e streaming

La partita tra Slavia Praga e Roma, valida per la quarta giornata del gruppo G di Europa League, si giocherà giovedì 9 novembre a partire dalle 18.45 alla Eden Arena. La gara, come succede quasi sempre per le partite del pre-serale, non sarà trasmessa in chiaro su TV8 ma sarà disponibile per gli abbonati alla piattaforma satellitare sui canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport (252). Se non riuscite a tornare a casa in tempo dall’ufficio, nessun problema: la sfida dei giallorossi sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma di DAZN, accessibile da tablet, portatile e smartphone ma anche dalle app SkyGo e Now Tv. Buona partita a tutti!