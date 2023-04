Cristiano Ronaldo si mette lo smalto sulle dita dei piedi: ecco il perché

Sta creando un certo dibattito in rete una storia caricata di recente da Cristiano Ronaldo sul proprio profilo ufficiale Instagram, nella quale risulta evidente l'applicazione di uno smalto alle unghie dei piedi. L'attaccante portoghese viene ripreso mentre si trova in un momento di relax all'interno di una sauna, e fin qui nulla di strano, dato che si tratta comunque di una pratica molto diffusa anche tra gli sportivi in quanto la sudorazione prodotta aiuta ad espellere tossine dal corpo. Non sorprende che un atleta particolarmente attento alla propria forma, con una cura a dir poco maniacale della dieta e degli allenamenti mirati, si faccia ritrarre in una sauna. Il dettaglio che ha attirato maggiormente l'attenzione dai followers del calciatore scatenando la loro curiosità, è lo smalto di colore scuro, presumibilmente nero, applicato su tutte le unghie dei piedi. C'è chi ha parlato di un vezzo non inusuale in personaggi dal conto in banca particolarmente cospicuo, sottolineando la più che nota vanità di Ronaldo e criticando questo ulteriore eccesso, ma la realtà potrebbe essere ben diversa dalle teorie più disparate comparse sul web.

L'utilizzo dello smalto, infatti, non è inusuale tra gli sportivi, ed è in genere un sistema per curare l'igiene personale e prevenire eventuali infezioni. Sistema, peraltro, particolarmente apprezzato dai combattenti delle Arti Marziali Miste per impedire che le unghie degli arti inferiori si danneggino. La copertura con una pellicola consente infatti di creare uno scudo contro infezioni fungine e batteriche, che trovano terreno fertile a causa del sudore prodotto durante l'attività agonistica e spesso e volentieri si diffondono negli ambienti, come docce e spogliatoi, più frequentati dagli atleti. Oltre che una protezione contro funghi e batteri, inoltre, alcuni smalti rinforzano le unghie, evitando che possano spezzarsi per via delle sollecitazioni a cui sono sottoposte durante l'attività agonistica.

Come detto, tra i cultori di arti marziali vi sono più esempi, come quello del lottatore bielorusso Andrei Arlovski, ex campione del mondo Ufc nella categoria dei pesi massimi. Stando a quanto riferito invece dal quotidiano tedesco Bild, anche lo stesso Mike Tyson era solito adottare questo genere di pratica. Non si tratta, comunque, della prima volta in cui Ronaldo viene immmortalato con lo smalto sulle unghie: il particolare emerge anche in uno scatto risalente allo scorso gennaio, quando l'attaccante portoghesè incontrò il combattente Francis Ngannou.