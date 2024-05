"Smetto dopo l'Europeo". Toni Kroos annuncia il ritiro a fine stagione

Toni Kroos ha annunciato il ritiro alla fine dell'Europeo, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Il centrocampista del Real Madrid e della nazionale tedesca, 34 anni, ha comunicato la sua decisione oggi nel suo podcast "Einfach mal Luppen".

"Ci ho pensato davvero a lungo, molto, molto a lungo, e negli ultimi giorni sono arrivato alla conclusione che questa stagione, questa meravigliosa stagione, la mia decima stagione con il Real, è anche la mia ultima stagione con il Real. Chiunque mi abbia ascoltato con attenzione negli ultimi anni mi avrà sentito dire, una volta o l'altra, che l'unica opzione per me è chiudere la mia carriera al Real Madrid. E chiunque sia in grado di sommare uno più uno - ha affermato Kroos - ora sa anche che la mia ultima stagione al Real è anche sinonimo di fine della mia carriera quest'estate. Niente più Real, niente più calcio" .

"Mi sono reso conto che è molto più facile pensarci a lungo che dirlo. Quando dici qualcosa di persona e ti siedi qui e ti viene la pelle d'oca, dovrebbe essere speciale. E se, come me, hai iniziato a giocare a calcio all'età di sei anni e poi l'hai gestito in qualche modo fino a 34 anni, allora è semplicemente una decisione molto, molto importante, soprattutto se il calcio è sempre stato al centro della tua vita, ed è per questo che non è così facile da dire oggi. Ma è stata presa e ora posso capire questa sensazione di essere molto felice da un lato e molto triste dall'altro" , ha spiegato ancora il centrocampista tedesco.

Non è mancato il saluto del club madrileno: "Il Real Madrid vuole esprimere la sua gratitudine e il suo affetto a Toni Kroos, un giocatore che fa già parte della storia del Real Madrid e che è una delle grandi leggende del nostro club e del calcio mondiale". Insieme alle parole di Florentino Perez: "Toni Kroos è uno dei più grandi giocatori della storia del Real Madrid e che questo club è e sarà sempre la sua casa".

Kroos scenderà in campo con il Real Madrid ancora per due partite, tra cui la finale di Champions League contro il Borussia Dortmund il prossimo 1° giugno. Poi gli impegni nei prossimi Europei casalinghi con la nazionale tedesca, dove Kross è rientrato solo lo scorso marzo, dopo che il ct Nagelsmann lo ha convinto a tornare successivamente al suo addio in seguito al fallimento di Euro 2021. Dal suo arrivo in Spagna, Kroos ha collezionato 22 titoli con i Blancos, per un totale di 463 presenze corredate da 28 gol e 98 assist.

Arrivato a 16 anni al Bayern Monaco, viene girato un anno e mezzo al Bayer Leverkusen, dove comincia a mettersi in mostra. Poi il ritorno in Baviera, dove si aggiudica in totale 11 trofei mentre con la Germania si laurea campione del mondo nel 2014.

Dal passaggio al Real è storia recente, Kroos diventa uno dei pilastri della squadra, formando insieme auna coppia di livello mondiale e imponendosi come uno deicalciatori più forti dell'ultimo ventennio.