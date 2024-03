"Sollevato dall'incarico". D'Aversa via dal Lecce dopo la testata ad Henry

Roberto D'Aversa non è più l'allenatore del Lecce. Un epilogo atteso per il tecnico, che ha colpito con una testata l'attaccante francese Thomas Henry al termine della gara persa in casa col Verona. La decisione dell'esonero è stata comunicata ufficialmente dal club salentino, dopo un incontro svoltosi in mattinata tra il dt Pantaleo Corvino e lo stesso allenatore. "Dopo i fatti avvenuti al termine della gara Lecce - Verona, l'U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Roberto D'Aversa - si legge nella nota -. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto".

Probabilmente il destino di D'Aversa era già segnato, visto il trend di risultati degli ultimi mesi. Dopo il girone d'andata in cui i giallorossi si erano distinti come una delle rivelazioni del campionato, via via la squadra pugliese ha perso convinzione e brillantezza, conquistando appena 4 punti nelle 9 partite del girone di ritorno. La sconfitta interna contro il Verona ha fatto il resto, con il margine sulla terzultima ridotto a solo un punto. Il cammino nella bagarre salvezza è diventato complicato. Ora in casa Lecce però le attenzioni sono tutte puntate sul nuovo allenatore. La soluzione che porta a Leonardo Semplici attualmente davanti a tutte. Tra i papabili anche Luca Gotti, fermo da un anno dopo l'esonero con lo Spezia e anche Marco Giampaolo, desideroso di tornare in pista dopo un lungo stop.

La ricostruzione

I nervi sono tesissimi subito dopo il fischio finale e in campo è successo di tutto prima del rientro negli spogliatoi. Mentre il Verona festeggiava la vittoria si nota D'Aversa che si avvicina minacciosamente al francese Henry, colpendolo alla fine con una testata in pieno volto. A quel punto le due squadre sono arrivate a venire in contatto dando vita a una piccola rissa in campo.

Il tutto sotto anche gli occhi degli assistenti dell'arbitro Chiffi. Immediatamente veniva estratto il rosso diretto per Henry, nervosissimo e portato via con la forza dal vice ds Gennaro Del Vecchio. Espulso naturalmente anche D'Aversa, che adesso rischia anche una lunga squalifica dal Giudice Sportivo.

Ma vogliamo parlare della testata di D’Aversa ad Henry?



Follia pure.#LecceVerona pic.twitter.com/3Asjaj2rh7 — Nicola Raiano (@NicolaRaiano) March 10, 2024

Il gesto è stato inizialmente minimizzato dallo stesso allenatore ma invece fortemente condannato dalla dirigenza salentina. Dopo qualche ora di riflessione l'ex tecnico giallorosso ha poi chiesto scusa con un lungo post social. Pronta anche la replica a distanza di Henry, che ancora scosso ha parlato di un gesto che non ammette giustificazioni. Al tempo stesso diversi video postati sui social hanno confermato la versione del francese. L'esonero a quel punto è diventato l'unica scelta possibile.