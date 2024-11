Solo pari per la Juve contro l'Aston Villa. Male il Bologna sconfitto dal Lille, crisi Real

Ascolta ora 00:00 00:00

I reduci e sopravvissuti della Juventus portano via un pareggio pesante da Birmingham, al Villa Park un’ora e mezza noiosa, due squadre timorose, comprensibile la prudenza dei bianconeri privi di troppi titolari, modesta la prova dell’Aston Villa pericoloso una sola volta, finale thriller per un gol inglese annullato per fallo su Di Gregorio. Un punto per la classifica della Juventus che comunque galleggia in posizione ambigua,al diciannovesimo posto, eccellenti Conceicao e Locatelli, buoni Thuram e Cambiaso, inutile Koopmeiners ma Thiago Motta può ritenersi soddisfatto viste le premesse.

Sta peggio il Bologna battuto dal Lille, troppi gli errori difensivi della squadra di Italiano, la squadra è al trentatreesimo posto, ormai fuori da qualunque gioco. Crisi anche il Real Madrid battuto dal Liverpool che supera l’Inter al primo posto nella graduatoria di Champions. Problemi pesantissimi per Ancelotti, male Courtois malissimo Mbappé, significa che il progetto faraonico di Florentino Perez è fallito, il Liverpool è di nuovo la squadra solida di campionato e di coppa, nessuno parla più di Klopp, il suo successore, l’olandese Slot ha rimesso in ordine il gruppo e rilanciato Salah che era entrato in collisione con il tecnico tedesco.

Il Benfica ha ribaltato il risultato negli ultimi cinque minuti a Montecarlo, come il Psv Eindhoven sotto di due reti contro lo Shakhtar ha chiuso la vittoria all’ultimo tiro. Dopo il carnevale di martedì con 40 gol, turno mutualistico con un totale di 27 reti.

Adesso le coppe di seconda fila, di nuovo un’italiana in Inghilterra, la Roma a Londra contro il Tottenham è roba buona.