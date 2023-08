Da Sommer a Lukaku... il calciomercato si scalda: cosa può succedere in settimana

Il calciomercato entra sempre più nel vivo quando mancano due settimane all'inizio del campionato. Dalla giornata di domani sono tante le trattative in fase di chiusura che potrebbero arrivare alla fumata bianca. Il Milan, la più attiva fino a questo momento con ben otto acquisti, è probabilmente l'unica squadra che può pensare esclusivamente a sfoltire la rosa. Alla ricerca di rinforzi l'Inter e la Juventus, mentre il Napoli di Garcia sta provando soprattutto a difendersi dagli assalti dell'Al-Hilal, pronto ad una nuova offerta faraonica per Victor Osimhen. Scopriamo quali sono le trattative di calciomercato più calde.

Inter: ecco Sommer e l'attaccante?

Blindata la porta con l'arrivo di Yann Sommer dal Bayern Monaco, il numero uno svizzero è arrivato a Milano nella giornata di domenica ed effettuerà la visite mediche lunedì. Per il ruolo di secondo si allontana anche il brasiliano Bento Matheus Krepski, dichiarato incedibile dall'Atletico Paranaense. In attacco sfumato Scamacca, finito all'Atalanta, al momento il profilo più caldo è Folarin Bolagun, di proprietà dell'Arsenal. L'Inter è pronta ad investire 35 milioni di euro ma i Gunners chiedono di più. Sarà decisiva la formula del pagamento e soprattutto la percentuale di rivendita. Il possibile arrivo dello statunitense sembra però non scaldare particolarmente Simone Inzaghi, che preferirebbe un profilo più esperto come Morata o Taremi. Sullo sfondo resta Beto dell'Udinese, che però convince poco. Nel caso in cui dovesse partire Correa, servirebbe un'altro attaccante. Possibile a quel punto il ritorno di Alexis Sanchez.

Juventus: Lukaku sempre più vicino

Il countdown per Romelu Lukaku alla Juventus è già iniziato. Molto presto il club bianconero e il Chelsea avranno una nuova chiamata, che potrebbe essere quella decisiva. I Blues vogliono cercare di favorire lo scambio con Dusan Vlahovic, al momento ancora bloccato a causa delle diverse valutazioni dei due club sui giocatori. Il nodo, infatti, è sempre quello legato al conguaglio economico da riconoscere alla Juventus oltre al cartellino del belga. Le parti sono in contatto e l'obiettivo è quello di limare i 10 milioni di differenza che ancora esistono per quanto riguarda il conguaglio economico che i Blues dovrebbero versare ai bianconeri in aggiunta al cartellino del belga, per portare a Stamford Bridge il serbo.

“Pronto, Max”: Lukaku e Allegri si sentono



Arna ha deciso, vuole la Roma



Napoli, adesso è psicOsi



Massimiliano Allegri spinge per avere il giocatore a sua disposizione già la prossima settimana, con l’inizio della Serie A sempre più vicino. E lo stesso Big Rom punterebbe a presentarsi a Torino già nella giornata di venerdì. Tutto lascia pensare che questo matrimonio si farà molto presto. Intanto spunta un nome nuovo per il centrocampo. Sfumata la pista Kessie, accasatosi in Arabia Saudita, secondo Sky Sport DE il nuovo obbiettivo bianconero è Leon Goretzka del Bayern Monaco, ambito però da diversi club europei. L'altro nome recentemente accostato alla Juve è quello di Habib Diarra, classe 2004 dello Strasburgo, che potrebbe ricoprire tutti i ruoli in mediana.

Le altre trattative di calciomercato

Con Charles De Ketelaere all'Atalanta e Krunic diretto al Fenerbahce, il Milan pensa a De Roon (Atalanta) e Nico Dominguez (Bologna) per rinforzare al centrocampo. Come vice Theo Hernandez, l'ex Roma Calafiori, ora in forza al Basilea resta un opzione concreta. Il Napoli campione d'Italia ha trovato il sostituto di Kim. Si tratta del brasiliano Natan, classe 2001 del Red Bull Bragantino, che ha già raggiunto i compagni di squadra nel ritiro di Castel di Sangro. In attesa di risolvere la questione Osimhen, anche Piotr Zielinski ha ricevuto un'offerta importante dall'Arabia Saudita. Nel caso in cui il polacco finisse all'Al-Ahli, i partenopei andrebbero dritti sull'olandese Teun Koopmeneirs, che l'Atalanta però non intende cedere.

In casa Lazio, dopo gli screzi con Sarri, il presidente Lotito ha chiuso due importanti colpi. Dopo aver ufficializzato il giappone Daichi Kamada, il club biancoceleste attende il danese Gustav Isaksen del Midtjylland, che svolgerà le visite mediche lunedì. Ancora ferma la Roma, che non ha ancora regalato a Mourinho un nuovo attaccante. La trattative con il Santos per Marcos Leonardo è tutt'altro che facile. Arnautovic resta l'alternativa low cost. La cessione di Ibanez all'Al-Ahli potrebbe però portare la liquidità necessaria per spegnere i malumori di Josè Mourinho. In attesa della nuova settimana di calciomercato, che potrebbe regalare grandi sorprese.