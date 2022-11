Song fa fuori Onana: il portiere dell'Inter in tribuna per motivi disciplinari

Il Camerun giocherà la decisiva sfida contro la Serbia senza il suo portiere titolare che andrà addirittura in tribuna. André Onana, infatti, è stato escluso per motivi disciplinari dal commissario tecnico Rigobert Song e contro i serbi a difendere i pali della porta della nazionale africana ci sarà Devis Epassy, che gioca ad Abha in Arabia Saudita. L'indiscrezione è stata rivelata da una fonte della Federcalcio del Camerun (Fe’cafoot). "Onana è fuori rosa, ci complichiamo un po’ la vita", ha spiegato la fonte in questione.

Non si conoscono ancora le motivazioni di questa clamorosa scelta di Song che ha deciso di mandare in tribuna il suo portiere titolare. La situazione del girone G vede primi Brasile e Svizzera a quota 3 punti, Camerun e Serbia a quota 0. Per questo motivo agli africani serve una vittoria per tenere vive le speranze anche perché nell'ultimo turno affronteranno i verdeoro.

Amore per il Camerun

Onana, in una recente intervista rilasciata a Sportweek, il settimanale della Gazzetta dello Sport, aveva parlato così del suo Camerun, sconfitto all'esordio dalla Svizzera: "La sconfitta con la Svizzera è già alle spalle, Eto'o è venuto negli spogliatoi a incoraggiarci. Testa alta per le prossime sfide con Serbia e Brasile ai Mondiali, l'obiettivo è qualificarci agli ottavi di finale. Per noi il sogno resta vivo, intatto e raggiungibile". Il Camerun proverà sì a vincere la sua prima partita di questo Mondiale ma lo farà senza il suo portiere titolare che in questi anni ha messo insieme 34 presenze o complessive.

Onana ha anche parlato del suo rapporto con Samir Handanovic all'Inter, anche se ha dichiarato di non ispiarsi al numero uno sloveno: "Handanovic è un gigante, mi tolgo il cappello. Mi aiuta e mi consiglia sempre, si sta dimostrando un leader comportandosi da capitano vero. Samir è un portiere straordinario che ha fatto la storia dell'Inter, ma è molto diverso da me. Io sono un portiere moderno, esco, prendo tanti rischi e gioco con i piedi. La squadra si sta abitando al mio stile. Conosco bene il mio valore, sapevo che facendo le cose per bene sarebbe arrivato presto il mio momento. Da bambino sognavo guardando i miracoli di Buffon e Casillas, ma il più grande è Neuer: fa cose da pazzi, mi ispiro a lui".