Sorteggi Champions: l'Inter trova Liverpool e Arsenal, la Juve il Real. Ecco tutti gli accoppiamenti

Il countdown per l'inizio della prossima Champions League è già iniziato. Oggi l'urna di Montecarlo ha decretato le avversarie delle italiane. L'Inter, finalista nella passata stagione, troverà sul suo cammino: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty, Union SG. L'Atalanta pesca invece: Chelsea, Psg, Bruges, Eintracht, Slavia Praga, Marsiglia, Athletic Bilbao, Union SG. La Juventus affronterà: Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting Lisbona, Bodo Glimt, Pafos, Monaco. Il Napoli affronterà: Chelsea, Manchester City, Eintracht, Benfica, Sporting Lisbona, Psv, Qarabag, Copenaghen.
Tutti gli accoppiamenti
Bayern Monaco affronterà: Chesea, Psg, Bruges, Arsenal, Sporting, Psv, Union SG, Pafos.
Chelsea affronterà: Barcellona, Bayern Monaco, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Qarabag.
Real Madrid affronterà: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsiglia, Olympiacos, Monaco, Kairat Almaty.
Liverpool affronterà: Real Madrid, Inter, Atletico Madrid, Eintracht, Psv, Marsiglia, Qarabag, Galatasaray.
Borussia Dortmund affronterà: Inter, Manchester City, Real Madrid, Juventus, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Copenaghen.
Manchester City affronterà: Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo Glimt, Galatasaray, Monaco.
Barcellona affronterà: Psg, Chelsea, Eintracht, Bruges, Olympiacos, Slavia Praga, Copenaghen, Newcastle.
Psg affronterà: Bayern Monaco, Barcellona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting Lisbona, Newcastle, Athletic Bilbao.
Seconda fascia
Bayer Leverkusen affronterà: Psg, Manchester City, Villarreal, Benfica, Psv, Olympiacos, Newcastle, Copenaghen.
Arsenal affronterà: Bayern Monaco, Inter, Atletico Madrid, Bruges, Olympiacos, Slavia Praga, Kairat Almaty, Athletic Bilbao.
Benfica, affronterà: Real Madrid, Chelsea, Bayer Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag, Newcastle.
Atletico Madrid, affronterà: Inter, Liverpool, Eintracht, Arsenal, Bodo Glimt, Psv, Union SG, Galatasaray.
Eintracht, affronterà: Liverpool, Barcellona, Atalanta, Atletico Madrid, Tottenham, Napoli, Galtasaray, Qarabag.
Bruges, affronterà: Barcellona, Bayern Monaco, Arsenal, Atalanta, Marsiglia, Sporting Lisbona, Monaco, Kairat Almaty.
Terza fascia
Marsiglia affronterà: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Bruges, Ajax, Sporting Lisbona, Newcastle.
Tottenham, affronterà: Borussia Dortmund, Psg, Villarreal, Eintracht, Slavia Praga, Bodo Glimt, Copenhagen, Monaco.
Bodo Glimt affronterà: Borussia Dortmund, Manchester City, Juventus, Atletico, Tottenham, Slavia Praga, Monaco, Galatasaray.
Sporting Lisbona affronterà: Psg, Bayern Monaco, Bruges, Juventus, Marsiglia, Napoli, Kairat, Athletic Bilbao.
Il regolamento
Quest'edizione della Champions seguirà lo stesso format della passata stagione con la prima fase, la League Phase, che andrà a formare un girone unico, dove tutte e 36 le squadre partecipanti ne sfideranno otto. I club da affrontare verranno decisi con il sorteggio dal software e ogni squadra dovrà vedersela con altre due di ogni fascia. Al termine delle otto giornate si svilupperà una classifica generale e le top 8 si qualificheranno direttamente per la fase a eliminazione diretta, mentre dalla nona alla ventiquattresima saranno impegnate ai playoff, con gli incroci determinati dalla posizione nella graduatoria. Dalla venticinquesima alla trentaseiesima saranno eliminate e non retrocederanno in Europa League.
Le novità
La novità più curiosa riguarda l'orario della finale, anticipato alle ore 18, a partire da questa edizione. Poi per l’assegnazione delle gare in casa e in trasferta a partire dai quarti di finale. Il sorteggio per stabilire chi giocherà il ritorno è stato eliminato: sarà invece il piazzamento nella "fase campionato" a decidere l'ordine delle sfide. Le squadre meglio classificate, ovvero quelle arrivate tra il 1° e il 4° posto, disputeranno il ritorno in casa nei quarti di finale. In semifinale, il vantaggio spetterà alle prime due classificate, che giocheranno il ritorno davanti al proprio pubblico.Un’altra novità riguarda la fase a eliminazione diretta: se una squadra testa di serie viene eliminata, chi la batte ne eredita la posizione nel tabellone. In pratica, il seeding iniziale si mantiene fisso e si trasferisce alla squadra vincente.
Le date della fase campionato
- 1 giornata: 16–18 settembre 2025
- 2 giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025
- 3 giornata: 21/22 ottobre 2025
- 4 giornata: 4/5 novembre 2025
- 5 giornata: 25/26 novembre 2025
- 6 giornata: 9/10 dicembre 2025
- 7 giornata: 20/21 gennaio 2026
- 8 giornata: 28 gennaio 2026
Le date della fase a eliminazione diretta
- Playoff: 17/18 e 24/25 febbraio 2026
- Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
- Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
- Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
- Finale: 30 maggio 2026 (alla "Puskas Arena" di Budapest)