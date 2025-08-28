Sorteggi Champions: l'Inter trova Liverpool e Arsenal, la Juve il Real. Ecco tutti gli accoppiamenti

Il countdown per l'inizio della prossima Champions League è già iniziato. Oggi l'urna di Montecarlo ha decretato le avversarie delle italiane. L'Inter, finalista nella passata stagione, troverà sul suo cammino: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty, Union SG. L'Atalanta pesca invece: Chelsea, Psg, Bruges, Eintracht, Slavia Praga, Marsiglia, Athletic Bilbao, Union SG. La Juventus affronterà: Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting Lisbona, Bodo Glimt, Pafos, Monaco. Il Napoli affronterà: Chelsea, Manchester City, Eintracht, Benfica, Sporting Lisbona, Psv, Qarabag, Copenaghen.

Tutti gli accoppiamenti

Bayern Monaco affronterà: Chesea, Psg, Bruges, Arsenal, Sporting, Psv, Union SG, Pafos.

Chelsea affronterà: Barcellona, Bayern Monaco, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Qarabag.

Real Madrid affronterà: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsiglia, Olympiacos, Monaco, Kairat Almaty.

Liverpool affronterà: Real Madrid, Inter, Atletico Madrid, Eintracht, Psv, Marsiglia, Qarabag, Galatasaray.

Borussia Dortmund affronterà: Inter, Manchester City, Real Madrid, Juventus, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Copenaghen.

Manchester City affronterà: Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo Glimt, Galatasaray, Monaco.

Barcellona affronterà: Psg, Chelsea, Eintracht, Bruges, Olympiacos, Slavia Praga, Copenaghen, Newcastle.

Psg affronterà: Bayern Monaco, Barcellona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting Lisbona, Newcastle, Athletic Bilbao.

Seconda fascia

Bayer Leverkusen affronterà: Psg, Manchester City, Villarreal, Benfica, Psv, Olympiacos, Newcastle, Copenaghen.

Arsenal affronterà: Bayern Monaco, Inter, Atletico Madrid, Bruges, Olympiacos, Slavia Praga, Kairat Almaty, Athletic Bilbao.

Benfica, affronterà: Real Madrid, Chelsea, Bayer Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag, Newcastle.

Atletico Madrid, affronterà: Inter, Liverpool, Eintracht, Arsenal, Bodo Glimt, Psv, Union SG, Galatasaray.

Eintracht, affronterà: Liverpool, Barcellona, Atalanta, Atletico Madrid, Tottenham, Napoli, Galtasaray, Qarabag.

Bruges, affronterà: Barcellona, Bayern Monaco, Arsenal, Atalanta, Marsiglia, Sporting Lisbona, Monaco, Kairat Almaty.

Terza fascia

Marsiglia affronterà: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Bruges, Ajax, Sporting Lisbona, Newcastle.

Tottenham, affronterà: Borussia Dortmund, Psg, Villarreal, Eintracht, Slavia Praga, Bodo Glimt, Copenhagen, Monaco.

Bodo Glimt affronterà: Borussia Dortmund, Manchester City, Juventus, Atletico, Tottenham, Slavia Praga, Monaco, Galatasaray.

Sporting Lisbona affronterà: Psg, Bayern Monaco, Bruges, Juventus, Marsiglia, Napoli, Kairat, Athletic Bilbao.

Il regolamento

Quest'edizione della Champions seguirà lo stesso format della passata stagione con la prima fase, la League Phase, che andrà a formare un girone unico, dove tutte e 36 le squadre partecipanti ne sfideranno otto. I club da affrontare verranno decisi con il sorteggio dal software e ogni squadra dovrà vedersela con altre due di ogni fascia. Al termine delle otto giornate si svilupperà una classifica generale e le top 8 si qualificheranno direttamente per la fase a eliminazione diretta, mentre dalla nona alla ventiquattresima saranno impegnate ai playoff, con gli incroci determinati dalla posizione nella graduatoria. Dalla venticinquesima alla trentaseiesima saranno eliminate e non retrocederanno in Europa League.

Le novità

La novità più curiosa riguarda l'orario della finale, anticipato alle ore 18, a partire da questa edizione. Poi per l’assegnazione delle gare in casa e in trasferta a partire dai quarti di finale. Il sorteggio per stabilire chi giocherà il ritorno è stato eliminato: sarà invece il piazzamento nella "fase campionato" a decidere l'ordine delle sfide. Le squadre meglio classificate, ovvero quelle arrivate tra il 1° e il 4° posto, disputeranno il ritorno in casa nei quarti di finale. In semifinale, il vantaggio spetterà alle prime due classificate, che giocheranno il ritorno davanti al proprio pubblico.

Le date della fase campionato

1 giornata: 16–18 settembre 2025

2 giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025

3 giornata: 21/22 ottobre 2025

4 giornata: 4/5 novembre 2025

5 giornata: 25/26 novembre 2025

6 giornata: 9/10 dicembre 2025

7 giornata: 20/21 gennaio 2026

8 giornata: 28 gennaio 2026

Le date della fase a eliminazione diretta

Playoff: 17/18 e 24/25 febbraio 2026

Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 (alla "Puskas Arena" di Budapest)

Un’altra novità riguarda la fase a eliminazione diretta: se una squadra testa di serie viene eliminata, chi la batte ne eredita la posizione nel tabellone. In pratica, il seeding iniziale si mantiene fisso e si trasferisce alla squadra vincente.