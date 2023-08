Sorteggi Champions, Inter-Benfica e Napoli-Real. Girone di ferro per il Milan

Il momento tanto atteso è arrivato: il sorteggio dei gironi di Champions League. Al Grimaldi Forum di Montecarlo, l'Inter finalista lo scorso anno, ritrova il Benfica sconfitto lo scorso ai quarti di finale poi pesca il Red Bull Salisburgo e gli spagnoli della Real Sociedad.

Va malissimo al Milan con Psg, Borussia Dortmund e Newcastle. I rossoneri ritroveranno dunque due grandi ex Donnarumma e Tonali. Sfortunato anche il Napoli col Real Madrid, i portoghesi del Braga e l'Union Berlino dell'ultimo arrivato Bonucci. Va meglio di tutte la Lazio accoppiata con i campioni olandesi del Feyenoord, l'Atletico Madrid del Cholo Simeone e gli scozzesi del Celtic. Si parte il 19 settembre quando inizierà la prima giornata. Un viaggio incredibile ricco di emozioni e spettacolo fino alla finale del 1 giugno in programma a Wembley.

Tutti i gironi

GRUPPO A

Bayern Monaco (Ger)

Manchester United (Eng)

Copenhagen (Den)

Galatasaray (Tur)

GRUPPO B

Siviglia (Spa)

Arsenal (Eng)

Psv Eindhoven (Ned)

Lens (Fra)

GRUPPO C

NAPOLI (ITA)

Real Madrid (Spa)

Braga (Por)

Union Berlino (Ger)

GRUPPO D

Benfica (Por)

INTER (ITA)

Red Bull Salisburgo (Aut)

Real Sociedad (Spa)

GRUPPO E

Feyenoord (Ned)

Atletico Madrid (Spa)

LAZIO (ITA)

Celtic (Sco)

GRUPPO F

Paris Saint-Germain (Fra)

Borussia Dortmund (Ger)

MILAN (ITA)

Newcastle

GRUPPO G

Manchester City (Eng)

Red Bull Lipsia (Ger)

Stella Rossa (Srb)

Young Boys (Swi)

GRUPPO H

Barcellona (Spa)

Porto (Por)

Shakhtar Donetsk (Ukr)

Royal Antwerp (Bel).

La formula

Le 32 finaliste sono divise in otto gruppi da quattro squadre. La prima fascia comprende le sette campioni dei sette campionati con il miglior ranking Uefa nazionale (il City campione d’Europa è anche campione d’Inghilterra) più il Siviglia (detentore di Europa League). Le altre tre fasce sono organizzate in base al ranking Uefa per club. In ogni gruppo una squadra per fascia. Le prime due di ogni gruppo si qualificano agli ottavi. Le otto terze giocano i playoff contro le seconde dei gruppi di Europa League per accedere ai sedicesimi della stessa Europa League.

Le fasce

Prima fascia: NAPOLI, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Barcellona, Benfica, Siviglia, Feyenoord

Secondo fascia: INTER, Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Porto, Red Bull Lipsia

Terza fascia: MILAN, LAZIO, Red Bull Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Stella Rossa, Braga, Psv Eindhoven, Copenhagen

Quarta fascia: Newcastle, Real Sociedad, Celtic, Union Berlino, Galatasaray, Lens, Young Boys, Royal Antwerp

Le date

1ª giornata: 19-20 settembre; 2ª: 3-4 ottobre; 3ª: 24-25 ottobre; 4ª: 7-8 novembre; 5ª: 28-29 novembre; 6ª: 12-13 dicembre. Ottavi: 13-14 febbraio (andata), 20-21 febbraio (ritorno). Quarti: 9-10 aprile (andata), 16-17 aprile (ritorno). Semifinali: 30 aprile-1 maggio (andata), 7-8 maggio (ritorno). Finale: 1 giugno Wembley.