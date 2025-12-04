Sorteggio pronto con i Village Fifa

Tutto pronto al Kennedy Center di Washington per il sorteggio dei gironi mondiali. Nell’attesa di sapere se l’Italia parteciperà all’evento del prossimo anno, la casella anonima sarà contrassegnata da una X, promo gratuito a mister Musk. Ma c’è di più, al presidente della federcalcio dell’Iran è stato negato il visto, sedia vuota, in corso un serio incidente diplomatico, Infantino tenta di convincere il suo compagno di merende Trump ma questo non è il vero problema. La Fifa ha allestito uno show nel quale il calcio è un asterisco a parte, dal Super Bowl al Super Football è un attimo, dunque sfileranno, tra un bussolotto e un altro, Andrea Bocelli, Heidi Klum, Robbie Williams ma soprattutto la band preferita dal presidente degli Stati Uniti, i Village People.

È prevedibile che, al momento delle prime note di YMCA, Trump chieda ad Infantino di seguirlo nelle danze, una versione yankee di Ballando con le stelle, senza Lucarelli e Mariotto ma con Donald&Gianni al fianco del poliziotto, dell’indiano, del soldato, dell’operaio, del cow boy e del motociclista. I Village Fifa.