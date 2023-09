Sospiro di sollievo Milan: ecco quando potrà tornare Maignan

Quando dopo 80 minuti di gioco della gara pareggiata contro il Newcastle in Champions League il portiere rossonero, Mike Maignan, si è fermato chiedendo il cambio alla panchina del Milan, sulla schiena della società e dei tifosi è tornato il brivido dell'anno scorso quando ha dovuto saltare per infortunio ben 22 gare. Gli esami strumentali effettuati questa mattina, però, hanno escluso lesioni.

La nota del club

" Mike Maignan, nel corso della gara di ieri sera, ha riportato un risentimento ai muscoli flessori della coscia sinistra. La risonanza magnetica effettuata questa mattina ha escluso lesioni. L’evoluzione clinica verrà monitorata quotidianamente", ha comunicato il club rossonero. Il rinsentimento al flessore della coscia sinistra, quindi, è lontano anni luce dal problema al polpaccio che gli ha fatto saltare più di mezza stagione lo scorso anno. Il monitoraggio quotidiano induce un certo ottimismo e tempi di recupero brevi.

Quando rientra Maignan

Una data non c'è ma, potenzialmente, potrebbe anche essere a disposizione di mister Pioli per la gara di sabato contro il Verona anche se, forse, sarebbe un rientro affrettato. Con una parata decisiva a tempo scaduto, Sportiello si è garantito la fiducia dell'allenatore ed è sicuramente l'indiziato numero uno per scendere in campo nella sfida di campionato tra meno di 72 ore. La prossima settimana, poi, la Serie A giocherà anche il turno infrasettimanale: è possibile che Maignan sia disponibile per la gara Cagliari-Milan del 27 settembre? È possibile, sarà già trascorsa una settimana ma per un pieno recupero è possibile che Pioli voglia aspettare la gara di cartello contro la Lazio di sabato 30 settembre.

Al termine della gara contro gli inglesi, Pioli aveva parlato del portierone rossonero dicendo che avesse " sentito qualcosina, lui dice poco e mi fido di lui". Ma il Milan ha avuto un altro infortunato, Loftus-Cheek: le sue condizioni fisiche, però, sono apparse subito meno gravi di quelle del collega tant'é che lo stesso Pioli ha rassicurato tutti dicendo che si trattava " solo un affaticamento, un crampo. Chiaro che si gioca tanto, si gioca troppo e i giocatori che hanno giocato in Nazionale alzi il rischio degli infortuni".

Le gare che il Milan si appresta a disputare in campionato richiederanno la massima concentrazione dopo la disfatta contro l'Inter anche se contro il Newcastle c'è stata la reazione richiesta dall'allenatore anche se è mancato il gol nonostante l'assedio alla squadra di Tonali. La squadra rossonera, invece del portiere, dovrà preoccuparsi di segnare di più e non inceppare il meccanismo d'attacco che tanto aveva fruttato prima del derby meneghino.