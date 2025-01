"Sotto sono nudo": la risposta di Mancini alla Leotta

Ascolta ora 00:00 00:00

In casa Roma è estasi totale dopo la vittoria nel derby contro la Lazio: è finita 2-0 con cui gli uomini di mister Ranieri che hanno fermato la corazzata allenata da Baroni regalandosi i primi tre punti del 2025 e un'ottima prestazione. Subito dopo il termine della partita gli inevitabili festeggiamenti negli spogliatoi hanno dato vita a un simpatico siparietto tra il capitano giallorosso, Gianluca Mancini, e l'inviata di Dazn Diletta Leotta che lo ha aspettato per un'intervista assieme all'autore del secondo gol, Alexis Saelemaekers.

Il ritardo di Mancini

" Siamo pronti per intervistare i due protagonisti di questa partita, stiamo aspettando soltanto un giocatore ", ha detto al microfono la conduttrice siciliana riferendosi a Mancini che è arrivato con un po' di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Il clima è di festa, il difensore dice qualcosa al compagno di squadra ma poi la Leotta cerca di rimettere un po' di ordine. " Ti abbiamo aspettato letteralmente 20 minuti ", afferma la Leotta con un tono di voce tutt'altro che arrabbiato. ” È troppo bello festeggiare dopo la vittoria nel derby" , ha risposto, riferendosi sia ai momenti di ringraziamento verso i tifosi della Roma ma anche al suo rientro negli spogliatoi.

"Sono nudo"

" I tifosi sono la nostra spinta, il nostro cuore e vederli felici è la cosa più bella ", ha sottolineato il numero 23. A questo punto, non poteva passare inosservato l'abbigliamento di Mancini rispetto al compagno di squadra ancora con la maglietta e i pantalonicini: la conduttrice lo nota e glielo domanda: " Ma perché hai il giubbotto? ", e il calciatore le risponde " perché son nudo, ho solo le mutande. Mi hanno tolto tutto, quindi ho freddo ". Il clima di festa non può che far scattare una risata spontanea fra i tre protagonisti ai microfoni di Dazn.

Continuando con l'intervista, Mancini ha sottolineato che " il derby è sempre speciale " parlando di un girone d'andata deficitario con soli 23 punti che " per una squadra come questa sono pochi. Il derby deve darci una spinta in più per il girone di ritorno" . Alla domanda sul capitano, Lorenzo Pellegrini, autore del primo gol ha detto di averlo "v isto soffrire, gli ho detto di riprendersi stadio e tifosi e lo ha fatto in quindici minuti ".

l mister ha portato serenità e tranquillità. Lavoriamo bene, l'unico scivolone è stato a Como. L'importante è avere serenità e ritrovare l'ambiente insieme

Infine, una battuta anche su Claudio Ranieri che ha vinto il quinto derby su cinque quando ha allenato la Roma. "I", conclude il centrale giallorosso.