Pokerissimo di Ranieri nel derby di Roma

Una stagione opposta e sorprendente. Ma nel derby tutto si è nuovamente capovolto. La Roma, a sorpresa, vince (2-0) la stracittadina concedendo alla Lazio il campo ma comunque poche occasioni nel secondo tempo. Vince Claudio Ranieri, che così arriva a cinque successi su cinque contro i biancocelesti da allenatore dei giallorossi. Decisiva la scelta di schierare dal primo minuto Lorenzo Pellegrini, capitato degradato che nelle ultime cinque di campionato non era mai stato schierato fra i titolari. Eppure è stato lui l'uomo della serata: il gol dell'1-0, da lui siglato (non segnava in campionato da maggio), è una perla: per potenza e precisione del tiro, ma anche per la scaltrezza con la quale si è liberato della difesa della Lazio. Già al 18' la rete del 2-0 di Saelemaekers.

Il derby di ieri sera, all'Olimpico, è stato sorprendente non solo per la facilità con la quale la Roma si è sbarazzata dei rivali cittadini benché cominciasse la partita con ben 15 punti in meno, ma per la mancata reazione della Lazio, quarta miglior squadra della Serie A per punti conquistati dopo lo svantaggio. La Roma si difende bassa, non concede spazi, e nessun giocatore dei biancocelesti si prende la responsabilità: Nuno Tavares non serve più assist da ottobre, Castellanos, spesso schierato come unica punta, ha segnato appena due gol (di cui uno su rigore) nelle ultime nove di campionato (ne ha saltata una, nelle altre otto ben sette volte è stato schierato titolare), Zaccagni non segna e non serve assist da sei partite.

E così, in poco più di 40 giorni di lavoro, Ranieri è riuscito a stravolgere la percezione dell'intera stagione. Perché la sua squadra si ritrova ora a -12 dai concittadini, ma nelle ultime cinque giornate ha conquistato tre punti in più. Pellegrini, da mesi fischiato, criticato e contestato, si è ripreso il proprio pubblico decidendo la partita più sentita. La Lazio, al contrario, è ancora quarta (ma può essere agganciata e quindi scavalcata dalla Juve che ha una gara in meno e il vantaggio dello scontro diretto), posizione in classifica insperata a inizio torneo, ma ultimamente sta rimediando una serie di sconfitte difficili da accettare e digerire: lo scorso 16 dicembre ha perso 6-0 in casa con l'Inter (peggior sconfitta interna di sempre), ora anche il derby. L'entusiasmo così, sta evaporando.

Nella prossima di campionato, contro il Como, i biancocelesti dovranno anche fare a meno di Gila e Zaccagni, entrambi ammoniti da diffidati, ma anche di Castellanos espulso nell'immancabile rissa in piena recupero.

A Roma, d'altronde, da sempre il derby può bastare per far girare una stagione. E a riportare entusiasmo a chi è in difficoltà, riportando invece sulla terra la squadra più ambiziosa.