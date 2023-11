Spala il fango dopo l'alluvione: il cuore del capitano della Fiorentina Biraghi

C'era anche il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi lunedì mattina a Campi Bisenzio ad aiutare la popolazione colpita dall'alluvione. Con mezzi propri, e senza farsi troppa pubblicità, il difensore viola si è presentato come un volontario qualsiasi, indossando stivali e dandosi da fare per spalare via il fango rimasto lungo le strade. La foto, diventata virale, ritrae Biraghi intento a spalare il fango con guanti e stivali nella cittadina che è uno dei luoghi più colpiti dall'alluvione degli ultimi giorni. In un'immagine si vede Biraghi impegnato vicino a un cumulo di rifiuti ingombranti, arredi danneggiati dal fango e messi in strada.

Gli ultras della Curva Fiesole avevano subito partecipato ai soccorsi in oltre 300 e poi hanno diffuso un comunicato chiedendo di non far giocare Fiorentina-Juventus. Il match del Franchi è diventato nei giorni scorsi un vero caso politico con la netta presa di posizione di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, Dario Nardella, sindaco di Firenze ed Eugenio Giani, Governatore della Regione Toscana, contrari alla disputa della partita. Un appello unanime non raccolto dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che ha deciso di far giocare comunque la partita poi vinta dai bianconeri 1-0.

Ora il capitano viola, in un momento di libertà dagli impegni sportivi, ha seguito l'esempio della curva. La foto è stata condivisa dal profilo Instagram 999-Firenze con la scritta: "Senza farsi troppe pubblicità, come spesso succede a qualcuno, il capitano è sceso in campo a dare una mano alla popolazione colpita dall'alluvione. Bravissimo".

Un gesto di grande sensibilità da parte di un calciatore che oltre ad indossare la fascia da capitano ha mostrato affetto e attaccamento al territorio e alla sua gente. L'immagine è stata veicolata sui social viola venendo molto condivisa ed apprezzata. Un segnale di vicinanza alle persone che sono in stato di emergenza a causa del maltempo che ha colpito duramente la Toscana in questi giorni.

Biraghi è stato protagonista ieri sera della sfida di campionato fra Fiorentina e Juventus, restando in campo per 90 minuti. Questo pomeriggio insieme ai suoi compagni sarà al centro sportivo Viola Park per svolgere una seduta di allenamento agli ordini del tecnico Vincenzo Italiano. I viola non vivono un momento facile e sono reduci da tre sconfitte consecutive in campionato. Giovedì sono attesi dalla trasferta di Conferece League a Belgrado contro i serbi del Cukaricki, sconfitti all'andata con un tennistico 6-0.