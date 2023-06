Spareggio Spezia-Verona: cosa c’è dietro la scelta di cambiare sede

Lo spareggio salvezza di Serie A tra Spezia e Verona non si giocherà più allo stadio "Dacia Arena" di Udine come stabilito in un primo momento ma al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia domenica 11 giugno con il fischio d'inizio alle ore 20.45. La Lega di Serie A ha optato, quindi, per un dietrofront dopo aver inizialmente indicato come prima scelta il Friuli-Venezia Giulia.

Quali sono i motivi

Le ragioni del ripensamento sono essenzialmente due e tutte con un unico comune denominatore: i rischi per l'ordine pubblico. La perplessità è stata sollevata dalla Federazione sindacale di Polizia che ha fatto notare alla Lega che le due tifoserie avrebbero dovuto " percorrere il medesimo tratto autostradale dell'A4 ", come dichiarato dal segretario, Valter Mazzetti. "L'autostrada e i suoi numerosi punti di sosta rischiano di diventare terreno di battaglia ". Il problema, però, è stato anche di natura politica visto che l'eventuale trasferta di Udine avrebbe senza dubbio favorito i tifosi del Verona molto più vicini geograficamente rispetto ai liguri. Posizioni contrarie sono state espresse dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, del sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini oltre a un'interrogazione parlamentare del deputato Andrea Orlando e in consiglio regionale da parte di Davide Natale.

" Accogliamo con favore la decisione di disputare al Mapei Stadium di Reggio Emilia lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona - ha dichiarato Toti, che ha ringraziato il presidente Pier Ferdinando Casini chiedendo di spostare la gara a Reggio Emilia. "Udine - ha proseguito Toti - sarebbe stata una scelta rischiosa dal punto di vista dell'ordine pubblico visto che i tifosi avversari sarebbero stati costretti a percorrere insieme il tratto che da Padova va a Udine. La sede di Reggio Emilia tutela invece la sicurezza e l'imparzialità" .

Qual è il regolamento dello spareggio

La Lega Serie A, nel comunicato ufficiale, ha spiegato che se al termine dei 90 minuti il risultato fosse di parità, non si procederebbe ai consueti tempi supplementari ma si andrebbe direttamente ai calci di rigore. Spezia e Verona si sono classificate entrambe al penultimo posto con 31 punti: in campionato lo Spezia si era imposto nella gara d'andata per 2-1 sul campo del Verona, 0-0 il ritorno nella città ligure lo scorso 5 marzo. L'introduzione dello spareggio salvezza è stato reintrodotto proprio quest'anno eliminando, così, il vantaggio sugli scontri diretti e la differenza reti che, in entrambi i casi, avrebbe sorriso agli spezzini.

L'ultima volta che in Serie A si è dovuto ricorrere alla gara secca per non retrocedere risale al lontano 2005 quando Parma e Bologna, nel derby della Via Emilia, si affrontarano in un doppio confronto (c'erano andata e ritorno) con il Parma che, dopo la sconfitta interna per 1-0, ribaltà il punteggio al Dall'Ara vincendo 2-0 con reti di Cardone e Gilardino riuscendo a rimanere nella massima serie.