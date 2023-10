"È sparito". Il giallo dell'attaccante del Milan scomparso da due settimane

Sono giorni di ansia da Milano alla Svezia per la scomparsa del giovane attaccante di 20 anni, Emil Roback, che dal Milan è andato in prestisto all'IFK Norrköping lo scorso mese di marzo. Da 14 giorni, infatti, non si hanno più sue notizie. Come scrivono i media svedesi, Roback non si è più visto sui campi d'allenamento e il club non ha idea di dove possa essere finito.

Il timore del direttore sportivo

Il direttore sportivo, Tony Martinsson, ha raccontato di aver provato e riprovato a contattare il giovane Roback ma finora non si sono avuti esiti positivi. " Voglio sapere che sta bene. È preoccupante che non riusciamo a trovarlo ma non so cos'altro possiamo fare ”, ha spiegato. Tutta la preoccupazione del club, dei suoi compagni di squadra e anche del Milan dipende dall'aver perso totalmente le tracce da ormai 14 giorni e nessuno sa cosa possa essergli capitato. Al momento, infatti, non ci sono testimoni che abbiano fatto denuncia alla polizia dicendo di averlo visto, sembra davvero svanito nel nulla. " Voglio che torni qui, dobbiamo trovare un piano che possa funzionare. Non ho rinunciato alla speranza che ritorni ma è difficile immaginarlo quando non lo vediamo da 14 giorni", ha sottolineato Martinsson.

L'esperienza svedese

A un quotidiano locale, Roback aveva rilasciato un'intervista nel mese di agosto raccontanto che l'esperienza scandinava non stava andando come lui voleva. " Non è andata come previsto, lo dico io stesso. Prendo questa esperienza come viene. Poi dipende anche dall'allenatore, ma io cerco di dare sempre il massimo" , aveva dichiarato al Norrköpings Tidningar.

La carriera di Roback

Emil Roback è nato il 3 maggio 2003 a Norrköping ma le sue origini sono gambiane. Attaccante alto 1,88 metri, ha iniziato la sua carriera nell'Hammarby (2019) per poi sbarcare a Milano nell'estate del 2020. In quel periodo era già considerato come uno dei talenti più puri e cristallini del calcio svedese. Dopo un anno di esperienza a Milanello è stato girato in prestito al Nordsjaelland, squadra danese, per poi tornare al Milan nel gennaio 2023. Un paio di mesi dopo, ecco il prestito che i rossoneri hanno fatto all'IFK Norrköping che scadrà tra poche settimane quando sarebbe previsto il ruo rientro a Milano secondo il contratto che lo lega alla società rossonera per altri due anni, fino al 2025.

Nella sua fin qui breve carriera conta tre presenze e tre reti con la Nazionale svedese Under 16 e cinque presenze con un gol con l'Under 17: il suo valore di mercato aggiornato al giugno 2023, secondo Transfermarkt, è stimato in 200mila euro.