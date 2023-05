Spezia-Milan, i possibili protagonisti e dove seguirla in tv

Riprendersi dopo la doccia gelata del derby di Champions non sarà semplice ma la corsa per il quarto posto non ammette ulteriori passi falsi. Per tenere il passo delle rivali il Milan di Stefano Pioli avrà una trasferta non semplice, quella che alle 18 di sabato 13 maggio lo porterà al Picco per vedersela con lo Spezia di Semplici, all’ultima spiaggia per garantirsi la salvezza. Il Diavolo in Liguria ha spesso e volentieri messo prestazioni deludenti ma i tre punti sarebbero fondamentali per non gettare al vento le ultime speranze di garantirsi l’Europa che conta. Vediamo come arrivano le due squadre, le scelte dei tecnici e dove seguire questa partita della 35a giornata di Serie A in diretta.

Come giocherà il Milan

Se l’attenzione di tutti sarà al ritorno di Champions di martedì, la sfida delle 18 al Picco potrebbe essere fondamentale per capitalizzare al meglio lo stop della Lazio col Lecce. Il tecnico emiliano sembra rendersene conto, almeno a sentire le sue parole alla vigilia: “Sarà una partita pesante per il campionato e per la preparazione del match di ritorno con l'Inter, in testa abbiamo anche la Champions, questo è chiaro. Ma d'ora in poi si giocherà con la testa e con il cuore. E anche per lo Spezia sarà una partita delicata visto che per la prima volta sono in zona retrocessione”. La forma in campionato non è male, visti i sette risultati utili consecutivi, ma con le piccole il Diavolo non sempre riesce a mostrare quel che sa fare.

A complicare non poco il compito di Pioli, sono arrivati gli stop di Leao e Bennacer, che si aggiungono ad Ibrahimovic e Krunic nella lista degli indisponibili, cui va aggiunto il giovane Thiaw, squalificato. Anche se il portoghese sembra vicino al recupero, il tecnico dovrebbe farlo riposare per averlo al meglio con l’Inter. Per il resto, più o meno dovrebbe scendere la formazione tipo con la coppia Kalulu-Tomori al centro della difesa e la staffetta tra Giroud e Rebic in avanti, con il croato in lieve vantaggio nel ballottaggio su Origi. Messias dovrebbe tornare sulla destra, aiutato sulla tre quarti da Brahim Diaz e Saelemakers.

Come giocherà lo Spezia

Doversi giocare la salvezza contro i campioni d’Italia in carica non è il massimo ma Semplici non ha alternative. Il momento no dello Spezia rischia di inguaiare sul serio la squadra ligure, che in campionato non vince dal 2-1 contro l’Inter. Se il tonfo con la Cremonese potrebbe complicare non poco la corsa alla salvezza, lo Spezia con le grandi si è dimostrato capace di tutto. Per frenare il Milan, però, Semplici dovrà fare a meno dello squalificato Agudelo e dell’infortunato Bastoni.

Niente sfida del cuore per Daniel Maldini, indisponibile. A centrocampo qualche dubbio tra Esposito e Kovalenko per affiancare Bourabia ed Ekdal. Nzola partirà dal primo minuto ma Semplici non ha fatto capire se getterà nella mischia Shomurodov o se si affiderà solo a Gyasi e Verde sulle fasce. In difesa Wisniewski dovrebbe farcela a partire accanto ad Ampadu al centro della linea a protezione della porta di Dragowski.

Le probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Caldara, Nikolaou; Amian, Bourabia, Ampadu, Ekdal, Gyasi; Shomurodov, Nzola. Allenatore: Leonardo Semplici

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Brahim Diaz, Messias; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli

Dove vederla in tv

Spezia-Milan prenderà il via alle ore 18 allo stadio Picco di La Spezia, diretta dall’arbitro Doveri della sezione di Roma. L’unico modo di seguirla in diretta in maniera legale sarà accedere all’app di DAZN, disponibile per gran parte delle smart tv in commercio, ma anche sulle console o i vari dispositivi di streaming come Fire Stick o Chromecast.

Se, invece, siete abbonati a Sky ed avete attivato l’opzione, potrete seguirla via satellite su Zona DAZN (canale 214). Vista l’importanza della sfida per la corsa Champions e la lotta salvezza, coppia di commentatori top, quella composta da Stefano Borghi e Dario Marcolin. Buona partita a tutti!