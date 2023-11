Adani sfida la Bobo Tv: "Nessun servilismo, ecco il nuovo format"

Lele Adani continua la sua guerra personale contro Christian Vieri. L'ex difensore di Inter e Brescia, infatti, ha utilizzato un'altra volta i social per pungere il suo ex compagno di avventure alla Bobo Tv. Dopo la storia Instagram dell'altro giorno dove aveva detto: "Ma se era giusto cambiare perché nessuno sapeva? Viva il futbol!", ecco un'altra storia al vetriolo con l'ennesima stoccata a Vieri.

"State tranquilli. Dove saremo noi, ci saranno approfondimento, analisi, ricerca, passione, linguaggio, confronto acceso. Ci saranno anche divisioni nelle vedute e nelle opinioni, ci sarà continuo dibattito, ma con grande rispetto per il calcio. Rispetto con la massima libertà e non ci sarà nessun patto con il sistema" , il messaggio rivolto ai tanti fan della Bobo Tv ma non solo. E infine, ecco la vera stoccata nei confronti dell'ex attaccante dell'Inter: "E voi? Siete dalla parte della libertà o dalla parte del servilismo?".

Questo messaggio fa dunque intendere come Cassano, Ventola e Adani si stiano organizzando per continuare a parlare di calcio ai loro tanti fan. Di certo proveranno a fare concorrenza al nuovo format di Christian Vieri, solo il tempo dirà se la loro proposta sarà più seguita rispetto a quella che veniva trasmessa sulla Bobo Tv su Twitch.

Ormai è ufficiale: da lunedì 13 novembre partirà il nuovo format Bobo Vieri Talk Show e sbarcherà sulla radio ufficiale della Lega Serie A. Gli ospiti cambieranno a rotazione e nella prima puntata ci saranno il brasiliano Adriano, Nicola Amoruso, Alessandro Diamanti, Mark Iuliano e Francesco Totti. "Con grande piacere accogliamo il nostro ambassador Vieri e la Bobo Tv all'interno di Radio TV Serie A con Rds. Questa attività di co-marketing va ad arricchire di un altro importante tassello l'offerta di contenuti esclusivi dedicati ai nostri ascoltatori, a dimostrazione che continua il percorso di crescita della Lega Serie A in una Media Company in grado di intrattenere tifosi di tutte le età", ha dichiarato l'ad di Lega Serie A, Luigi De Siervo