Squadra di calcio femminile derubata a Milano: "Non sappiamo come tornare in Puglia"

Erano in trasferta a Milano per disputare un incontro valido per la nona giornata del campionato nazionale di calcio a 5 contro l'attuale capolista "Kick off", in programma quest'oggi al palazzetto di San Donato Milanese, ma non sono potute neppure scendere in campo: brutta avventura per le giocatrici del Bitonto, squadra campione d'Italia nella stagione 2023/2024, derubate dei propri bagagli contenenti anche documenti e divise a poche ore dall'inizio del match.

"Ci hanno rubato tutto, non sappiamo nemmeno come tornare in Puglia" , ha spiegato con amarezza il presidente della società Silvano Intini. I fatti si sono verificati nella mattinata di oggi, domenica 8 dicembre, a Peschiera Borromeo. "Siamo arrivati in albergo e avevo invitato la squadra a entrare perché pioveva a dirotto" , ha proseguito il presidente del club, "avrei portato io tutte le borse all'interno appena possibile" . Quando finalmente la pioggia è diminuita, Intini ha raggiunto i due furgoni in cui si trovavano i bagagli delle atlete e quelli degli accompagnatori, ricevendo una brutta sorpresa: "I vetri erano rotti e dentro non c'era più nulla".

Impossibile, ovviamente, anche solo pensare di poter prendere parte a un incontro molto importante e sentito per la compagine pugliese, dato che nelle valigie si trovavano le divise, i documenti di identità delle calciatrici e ovviamente anche le distinte per l'arbitro. "Un vero disastro" , ha commentato il presidente del Bitonto, "s tiamo sporgendo denuncia ai carabinieri, sperando di riuscire almeno a rientrare a casa" . "Si sente sempre e solo parlare della delinquenza e dei furti nel nostro Sud" , ha concluso con amarezza, "non possiamo subire questi stereotipi. Spero che qualcuno si metta una mano sulla coscienza e ci aiuti a rientrare".

"A causa della sottrazione degli zaini delle nostre atlete dal pulmino oggi non potremo scendere in campo nella partita contro la Kick Off" , si legge sulla pagina Facebook della società di calcio a 5. "Ringraziamo i tanti Bitontini che ci hanno raggiunto a San Donato Milanese. La loro amarezza ci spezza il cuore e torneremo a casa avendo negli occhi i loro volti, ma non finiremo mai di ringraziarli per aver percorso tanti chilometri in un giorno di festa per seguirci. Saremo più forti anche di questo. Il Leone non muore" , conclude il breve e amaro post.

La partita

"Vi aggiorneremo sull'accaduto, ma l'amarezza è tanta"

ovviamente è stata annullata, in attesa di comprendere che cosa deciderà la Figc:, si legge a conclusione di un secondo post lasciato sulla pagina social.