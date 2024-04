Squadra decimata per colpa di un pranzo a base di pesce: cosa è successo alla Samp

Prosegue la crisi di risultati per la Sampdoria, fermata sullo 0-0 nel derby contro lo Spezia e agganciata all'ottavo posto che potrebbe valere i quarti di finale dei playoff per giocarsi l'accesso alla Serie A, anche se con un solo punto di vantaggio sulla più dirette inseguitrici, vale a dire il Pisa e il Cittadella: in questa circostanza, tuttavia, Andrea Pirlo ha tutto il diritto di recriminare contro la sfortuna, dato che, a quanto pare, la squadra sarebbe stata decimata a causa delle conseguenze di un pranzo a base di pesce.

A parte i numerosi assenti, anche i giocatori scesi in campo non hanno fornito una grande prova, ma stavolta ci sarebbe una spiegazione più che plausibile: pare infatti che i blucerchiati abbiano subito delle conseguenze fisiche dopo aver consumato un pasto a base di pesce poco prima della seduta di rifinitura e della partenza. I calciatori, così come i membri dello staff della Sampdoria, sarebbero stati colpiti da dissenteria, che avrebbe costretto tanti anche durante la partita a doversi recare di frequente in bagno. Quelli che stavano peggio non sono stati neppure convocati, gli altri si sono accomodati in panchina con la consapevolezza di non poter dare il proprio contributo per portare a casa tre punti che sarebbero stati preziosissimi per risalire la classifica e tenere a debita distanza le più dirette inseguitrici.

La notizia, circolata nelle ultime ore, è stata diffusa da Il Secolo XIX, ma già nel post partita lo stesso allenatore dei blucerchiati Andrea Pirlo aveva dato qualche indizio chiarificatore. "Prima del match abbiamo avuto un attacco influenzale e sapevamo che avremmo avuto poche forze. Depaoli stava malissimo" , ha infatti rivelato l'ex centrocampista del Milan dopo il triplice fischio. Proprio Fabio Depaoli sarebbe infatti dovuto addirittura partire nell'undici iniziale, ma le sue precarie condizioni fisiche hanno costretto l'allenatore a rivedere tutti i suoi piani per il derby e a lasciarlo in panchina per tutti i 90 minuti.

Non solo, dato che Gerard Yepes, Daniele Ghilardi, Antonio Barreca e l'ex rossonero Andrea Conti non sono stati neppure convocati. Il pareggio a reti bianche complica un po' la situazione della Sampdoria, anche perché si tratta della terza partita consecutiva che la squadra non riesce a vincere: negli ultimi tre match, compreso il derby con lo Spezia, i blucerchiati hanno portato a casa appena due punti, frutto di due pareggi intervallati dalla sconfitta casalinga contro il Sudtirol.

A quattro giornate dalla conclusione del campionato, quindi, la lotta per accedere ai Playoff si fa ancora più serrata.