Stadi, la riqualificazione dell’Old Trafford porterà benefici per 8,4 miliardi di euro

Immagine concettuale del nuovo stadio Old Trafford progettato dallo studio Foster e Partners, credits: Business Wire

L’Old Trafford non sarà più la casa del Manchester United. Lo ha annunciato lo stesso club inglese in una nota ufficiale, in cui ha rivelato il nuovo progetto futuristico da 100mila posti che sorgerà comunque accanto il suo predecessore – che lo United utilizza da 115 anni -, così da “preservarne l’essenza e creare, al contempo, uno stadio all'avanguardia che trasforma l'esperienza dei tifosi”, come dichiarato da Jim Ratcliffe, azionista di riferimento dei Red Devils che vanta un patrimonio di 16 miliardi di dollari secondo le stime di Forbes. Stiamo parlando di un’idea che, per fare un esempio, era stata inseguita e presentata anche in Italia da Milan e Inter nel 2019 – che appunto volevano costruire un nuovo stadio affianco a San Siro –, ma che tra varie rogne e stop burocratici fu accantonata.



Tra costi e impatto sociale: come sarà il nuovo stadio del Manchester United

Entrando nel merito del progetto, il ‘nuovo Old Trafford’ costerà al Manchester United circa 2,4 miliardi di euro, ma come specificato dal club rientra in un “più ampio progetto di riqualificazione che potrebbe generare per l’economia del Regno Unito un impatto annuo di 7,3 miliardi di sterline (8,4 miliardi di euro), con conseguenti benefici sociali ed economici su larga scala alla comunità e alla regione in generale”.



Nel dettaglio, spiega il club, comporterebbe la creazione di circa 92mila posti di lavoro in più, di oltre 17mila nuove case e l'arrivo di 1,8 milioni di visitatori in più all'anno. Un indotto importante per tutto il paese, oltre che per la città di Manchester. "Oggi segna l'inizio di un viaggio incredibilmente emozionante verso la realizzazione di quello che sarà il più grande stadio di calcio del mondo”, ha aggiunto Ratcliffe, che si è poi soffermato proprio sul ruolo economico e sociale che giocherà il nuovo impianto: “Altrettanto importante è l'opportunità per un nuovo stadio di essere il catalizzatore del rinnovamento sociale ed economico dell'area di Old Trafford, creando posti di lavoro e investimenti non solo durante la fase di costruzione, ma in modo duraturo quando sarà completato. Il governo ha identificato gli investimenti infrastrutturali come una priorità strategica, in particolare nel nord dell'Inghilterra, e siamo orgogliosi di supportare questa missione con questo progetto di importanza nazionale e locale".



Come si legge nella nota, il nuovo stadio sarà progettato dallo studio di architettura Foster e Partners, che ha pensato a un impianto semi coperto, con tre piloni per sostenere la copertura di campo, tribune e della zona circostante. Stiamo parlando di una piazza pubblica “che sarà il doppio di Trafalgar Square”, come svelato da Norman Foster, fondatore e presidente esecutivo dello studio, che ha evidenziato che il nuovo distretto “sarà sostenibile, completamente percorribile a piedi, servito dai trasporti pubblici e dotato di tanta natura.

Una città in miniatura a uso misto del futuro, che guida una nuova ondata di crescita e crea una destinazione globale di cui i cittadini di Manchester possono essere orgogliosi". Soddisfatto anche Andy Burnham, sindaco di Manchester, secondo il quale “l'impatto della rigenerazione potrebbe essere più grande e migliore” di quello generato dalle Olimpiadi di Londra 2012.