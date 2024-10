Stangata per Theo Hernandez, ecco quante partite salterà

Ascolta ora 00:00 00:00

Due giornate di squalifica per Theo Hernandez. Il Giudice Sportivo ha sanzionato così il terzino francese del Milan "per avere, al termine della gara, più volte e in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara". Il riferimento è al rosso che si è visto rifilare dal fischietto Pairetto al termine di Fiorentina-Milan.

Il numero 19 rossonero quindi salterà le prossime due partite di campionato in casa contro l'Udinese e in trasferta a Bologna. Tornerà dunque a disposizione per Milan-Napoli, gara valida per il 10° turno di Serie A. Ma non finisce qui. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la società rossonera per eccesso di egoismo. La notte di Firenze per il francese, che festeggiava anche il compleanno, è stata un vero e proprio incubo. Prima il rigore procurato ingenuamente, poi quello tolto a Pulisic e sbagliato, infine l'incapacità di trattenersi che ha causato l'espulsione a fine gara. Proprio questi ultimi due gesti hanno fatto infuriare il club che, seguendo il regolamento interno, lo ha multato.

Paulo Fonseca perde dunque uno dei suoi uomini più importanti e questo vuol dire che dovrà individuare un’alternativa adeguata che vada a presidiare la fascia sinistra. Ma chi sostituirà Theo Hernandez durante la squalifica? La prima strada porta a Filippo Terracciano. In questo primo scorcio di annata l'ex Verona ha totalizzato un’unica presenza: dal primo minuto, nella sfida con la Lazio (2-2 all’Olimpico), proprio sull'out mancino.

Come alternative il tecnico portoghese può contare su altri due giocatori di ruolo, entrambi giovanissimi e già nel giro della prima squadra. Si tratta di Davide Bartesaghi ed Alex Jimenez, ovvero due elementi di punta del Milan Futuro. Il primo ha collezionato una presenza in prima squadra. Lo scorso 27 settembre, dal 75’ di Milan-Lecce sul risultato di 3-0 al posto di Theo: una prova non fortunatissima, visto che Bartesaghi è stato poi espulso cinque più tardi per un brutto fallo. L'altro è Alex Jimenez, che invece attende ancora di debuttare in prima squadra dopo le panchine con Inter, Lecce e Fiorentina.

Un'altra soluzione porterebbe invece Davide Calabria a sinistra. In campionato non gioca dallo scorso 24 agosto, dopo i problemi muscolari che lo hanno costretto a saltare le sfide con Venezia, Inter, Lecce e Fiorentina (ma dovrebbe tornare in campo dopo la sosta). Sarebbe una soluzione di ripiego, visto che in carriera solo in rare occasioni è stato schierato sulla sinistra, ma si tratta comunque di un’opzione da tenere presente.

Francisco Conceiçao invece, espulso per doppio giallo in Juventus-Cagliari con tanto di polemiche, sarà costretto a stare fuori in occasione del prossimo match dei bianconeri con la Lazio all'Allianz Arena.

"doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria".

Per il figlio d'arte anche due mila euro di multa perFermati anche Coulibaly del Parma e Maripan del Torino, sempre per un turno.