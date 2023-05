"Stare a Napoli privilegio, non obbligo": la frecciata di De Laurentiis a Spalletti

A meno che non accada un cataclisma, la storia d'amore tra Luciano Spalletti e il Napoli fresco di scudetto è arrivata al capolinea. Si aspetta soltanto l'annuncio uffuciale di quello che dovrebbe essere un divorzio consumatosi già da un bel po' di tempo e di cui abbiamo raccontato le varie tappe sul Giornale. Ieri sera, intanto, non è mancata l'occasione per un riferimento nemmeno tanto implicito che Aurelio De Laurentiis ha fatto al suo (ex?) allenatore durante il concerto di Gigi D'Alessio a Piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli.

Le parole di De Laurentiis

Il popolare cantante, mentre il pubblico è in delirio, ha preso per mano il presidente portandolo sul palco. " Amici napoletani sapete che siete i migliori del mondo? " - ha detto de Aurelio De Laurentiis - a Gigi che dice che siamo un Paese non italiano, rispondo che forse è vero, ma qui c'è la vera Italia, la più creativa, la più straordinaria e resiliente ". La parte "succosa", però, deve ancora arrivare mentre i napoletani cantano a squarciagola "I campioni dell'Italia siamo noi". " Vi promisi che avremmo portato lo scudetto e ci siamo riusciti abbiamo aperto un ciclo, ora dovete avere pazienza perché nei prossimi anni vinceremo ancora, tutti insieme ".

Senza mai nominarlo (ci ha pensato il pubblico), a un certo punto il presidente partenopeo ha risposto alle migliaia di presenti che invocavano il nome di Luciano: con il microfono in mano, ha detto al suo popolo che " Amare Napoli è un privilegio non un obbligo " salvo poi cambiare il verbo amare in "stare". La frase corretta, quindi, è diventata " Stare a Napoli è un privilegio non un obbligo ". Il cambiamento dei verbi serve a capire il probabile ragionamento che può aver fatto De Laurentiis: Spalletti si è recentemente tatuato il terzo scudetto sul braccio e non c'è dubbio che ami Napoli (il primo verbo); discorso diverso, anche se si ama qualcuno o qualcosa, è restarci: le frizioni e i rapporti sempre freddi con il numero uno della società possono aver allontanato i due irrimediabilmente e da qui la frecciatina, nemmeno tanto velata, di "stare a Napoli". Il Corriere ricorda che, per evitare forse che la situazione si facesse poco simpatica, l'attore Alessandro Siani lo ha portato con sé dietro le quinte.

La battuta della matrimonialista