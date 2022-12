"Sterling deve tornare in Inghilterra". Cos'è successo al calciatore

Non è passatata inosservata l'assenza dell'attaccante inglese, Raheem Sterling, per gli ottavi di finale che l'Inghilterra ha vinto 3-0 contro il Senegal. Nel pomeriggio di ieri, il profilo Twitter ufficiale aveva scritto che il calciatore non era disponibile perché aveva a che fare " con una questione di famiglia " senza specificarne il motivo.

Il rientro in Inghilterra

Il motivo, qualche ora dopo, è stato dato da alcuni quotidiani inglesi come la Bbc e il The Guardian confermata anche dal ct, Gareth Southgate: alcuni uomini armati avrebbero fatto irruzione in casa Sterling nella notte di sabato alla presenza della moglie e dei tre figli piccoli. Appresa la notizia, non ci ha pensato due volte abbandonando il ritiro in Qatar per volare immediatamente dalla sua famiglia. " A volte il calcio non è la cosa più importante e la famiglia dovrebbe venire prima ", ha dichiarato Southgate in conferenza stampa.

Un portavoce del giocatore ha raccontato alla Bbc che l'attaccante è rimasto " scosso " dalla notizia e "non appena è stato avvisato voleva tornare a casa, preoccupato per il benessere dei suoi figli ". Non è chiaro, adesso, se tornerà disponibile (e quindi a Doha) per i quarti di finale che l'Inghilterra dovrà affrontare sabato 10 dicembre contro la Francia. " Vogliamo dargli tempo ", ha aggiunto Southgate, rimandendo in attesa di come si svilupperà la vicenda nei prossimi giorni. Oltre allo spavento, i rapinatori avrebbero rubato gioielli e orologi del valore complessivo di circa 300mila sterline ma, fortunatamente, moglie e figli non hanno subìto conseguenze.

Parlando dopo la gara con il Senegal, uno dei suoi compangi di squadra, Declan Rice, ha dichiarato di averlo visto a colazione per poi sparire dal ritiro. Soltanto in un secondo momento sarebbe stato lo stesso ct Southgate a informare i compagni di squadra sull'accaduto dicendo che aveva " difficoltà a casa ": a quel punto Rice ha sottolineato che tutti hanno avuto la premura di mandargli un messaggio per chiedere informazioni sull'accaduto.

Il precedente di White

Il 27enne attaccante del Chelsea è già il secondo calciatore a lasciare la nazionale inglese dopo il difensore dell'Arsenal, Ben White, rientrato nel Regno Unito il 30 novembre per motivi personali. Sterling ha giocato da titolare segnando un gol nella partita inaugurale contro l'Iran vinta dai "Tre Leoni" per 6-2 e in campo anche per 62 minuti nello 0-0 contro gli Stati Uniti: soltanto panchina, invece, nel derby contro il Galles vinto dagli inglese 3-0 nell'ultima gara del girone prima degli ottavi di finale.