CR7 il siparietto con Szczesny e la stoccata alla Juve: "...andare in un grande club"

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel calcio di oggi qualunque parola pronunciata all’interno di uno stadio può e sarà usata contro di te. Con telecamere e telefonini praticamente ovunque, le gaffes più o meno volute sono sempre dietro l’angolo. La battuta di Cristiano Ronaldo nel tunnel degli spogliatoi poco prima dell’ingresso in campo di Polonia e Portogallo all’indirizzo del suo ex compagno di squadra alla Juventus Wojciech Szczesny è stata sicuramente infelice e sta causando reazioni stizzite da parte del tifo bianconero. Vediamo cosa si sono detti i due ex calciatori della Juventus poco prima dell’inizio della partita di Nations League.

Una frecciata mascherata da battuta?

C’è voluto qualche giorno prima che le battute “rubate” dalle telecamere presenti allo Stadio Nazionale di Varsavia fossero postate sui social e causassero una serie di reazioni più o meno scomposte in Italia e a giro per il mondo. Prima di segnare il suo 133° gol con la maglia della nazionale lusitana, Cristiano Ronaldo si è intrattenuto con il suo ex compagno di squadra, in borghese visto che ha deciso di uscire dal giro della nazionale polacca. L’ex numero uno bianconero si era avvicinato alla superstar portoghese per fare contenti i tre figli, grandi tifosi di Cr7: il clima è chiaramente gioviale, volano battute e risate ma il tono cambia quando Tek gli dice di essersi trasferito al Barcellona dopo il ritiro ufficiale dalle competizioni successivo alla scadenza del contratto con la Juventus.

"Has tenido que RETIRARTE para ir a un CLUB GRANDE".



La broma de CRISTIANO RONALDO a SZCZESNY tras fichar por el BARÇA.



Vía 'Łączy nas piłka (youtube)'. pic.twitter.com/iWAoxmyq3B — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 14, 2024

La battuta di Cristiano Ronaldo è tagliente: “Incredibile, ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club”. I due ex compagni di squadra si sono messi a ridere e l’episodio sembrava finito lì. Il problema è che la superstar portoghese non è nuova a stoccate del genere: a suo dire, infatti, la società torinese non è una big del calcio europeo, specialmente da quando se n’è andato lui. Cr7 è poi entrato in campo ed ha guidato il suo Portogallo ad una netta vittoria in trasferta per 3-1 nei confronti dei padroni di casa della Polonia ma, una volta che il video ha iniziato a fare il giro della rete, è scoppiata l’ennesima tempesta mediatica.

I tifosi delle altre squadre non si sono risparmiati battute ironiche mentre la società bianconera ha preferito per ora evitare di reagire. Prevedibile, visto che dopo la sentenza dello scorso aprile che ha condannato la Juventus a pagare quasi 10 milioni di stipendi arretrati , i rapporti sono ai