Putin ha accettato di incontrare Trump. Zelensky: "Vogliamo partecipare ai vertici per una pace duratura"

"Tutti sanno per certo che in Russia tutte le decisioni chiave sono prese da una sola persona. E che questa persona teme le sanzioni degli Stati Uniti. E che è giusto che l'Ucraina partecipi ai negoziati. Quindi il formato degli incontri dei leader è, in particolare, un formato trilaterale. Ne abbiamo discusso in dettaglio ieri: diversi formati bilaterali e uno trilaterale". Ad affermarlo è il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky nel suo quotidiano messaggio serale.

"Sono grato al presidente Trump per la sua apertura nella ricerca di soluzioni veramente efficaci", ha aggiunto Zelensky, "qui in Ucraina siamo fiduciosi che questa guerra possa essere conclusa con una pace duratura. Ma ogni passo deve essere attentamente valutato per raggiungere l'obiettivo".