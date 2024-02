La squadra è prima (+7 dalla seconda) ma l'allenatore viene cacciato: lo strano caso della Cavese

Nel mondo del calcio si dice che "il pallone è rotondo" quando si vuole indicare che tutto può succedere. Anche le cose più impensabili. Eh sì, perché in questo sport amato praticamente in tutto il mondo di situazioni strane non ne mancano. Poco importa se avvengono tra i professionisti o i dilettanti. Ad esempio, anche ottenere buoni risultati non risparmia dal correre rischi. Ne sa qualcosa Daniele Cinelli, allenatore della Cavese. Il tecnico della formazione campana che milita nel girone G del campionato di Serie D, è stato esonerato improvvisamente nella tarda serata di lunedì.

La notizia è stata resa pubblica dalla società con una nota stampa diffusa poco prima della mezzanotte. Una decisione, questa, che ha spiazzato tifosi, addetti ai lavori e sicuramente lo stesso Cinelli. Quest’ultimo probabilmente non si aspettava una decisione tanto drastica. In fondo la formazione da lui guidata sta ben figurando in campionato. La Cavese, infatti, è al primo posto con un rassicurante vantaggio di 7 punti sulle inseguitrici Cassino e Romana. Per di più la squadra campana ha conseguito un importante successo esterno con l’Atletico Uri (1-3 il risultato finale) nell’ultimo turno di campionato. Il trend è più che positivo, quindi. Eppure non sufficiente a Cinelli per conservare il posto in panchina.

Non si sa cosa abbia spinto il presidente Alessandro Lamberti a sollevare dal suo incarico il tecnico, talvolta bersagliato dalle critiche della tifoseria. Capita che ci siano contestazioni. Ma l’allenatore aveva i numeri dalla sua parte. Essere primi in classifica non è cosa da poco.

Chi siederà sulla panchina dei biancoblu? Diversi i nomi sul tavolo. Primo fra tutti, evidenzia il Mattino, vi è quello di Giovanni Ferraro, già accostato a diverse società in questa stagione. L’allenatore è reduce dalla duplice vittoria del campionato di Serie D alla guida di Giugliano e Catania.

Ma non manca un colpo di scena. Non il primo di questa vicenda calcistica. Nelle ultime ore proprio il Giugliano aveva comunicato la risoluzione del contratto con Raffaele Di Napoli e il suo vice Alessandro Tatomir, esonerati a fine settembre. I due, ora, potrebbero guidare la Cavese, squadra con la quale vantano trascorsi. Il primo fu vice allenatore della formazione campana nel 2004-05, il secondo ha indossato la maglia biancoblu dal 2004 al 2007, vincendo il campionato nell'annata 2005-06.

Il nuovo tecnico, qualunque esso sia, potrà contare su quasi due settimane di lavoro per integrarsi nello spogliatoio. La prossima domenica, infatti, il campionato osserverà un turno di riposo in quanto si svolgerà la Viareggio Cup. Una pausa provvidenziale per squadra e nuovo mister.