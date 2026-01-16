Streaming illegale, la Serie A batte cassa: "Inviate 2mila lettere"

La lotta contro i pezzotti e la pirateria prosegue senza esclusione di colpi, e dopo Dazn ora è la Serie A a presentare il conto ai trasgressori: la Lega ha infatti dato avvio alle azioni risarcitorie nei confronti degli utenti sorpresi a fruire della trasmissione di partite tramite piattaforme di streaming illegali.

Ad annunciarlo, durante una recente intervista concessa a Il Sole 24 Ore, è l'Ad Luigi De Siervo. "Qui non si chiede a nessuno di censurare contenuti, ma solo di impedire che determinate infrastrutture siano utilizzate per attività illegali" , spiega l'amministratore delegato di Lega Serie A, che anticipa come procederà l'indennizzo nei confronti dell'associazione. "Stiamo inviando duemila lettere nelle quali chiediamo mille euro a chi è stato identificato dalla Guardia di Finanza come utilizzatore di piattaforme illegali" , precisa infatti De Siervo, "lo consideriamo un passaggio necessario per far capire che non esistono più zone grigie" . Insomma, un monito anche per chi dovesse aver evitato questo primo giro di risarcimenti e fosse intenzionato a proseguire nella fruizione dello streaming illegale.

L'amministratore delegato conferma quindi l'intenzione di inasprire la sua battaglia contro la pirateria audiovisiva continuando a investire per far emergere i responsabili e scoraggiare chiunque continui a utilizzare il pezzotto ritenendosi intoccabile. "C'è ancora l'illusione di essere invisibili, ma ogni violazione digitale lascia tracce precise e indelebili" , puntualizza l'Ad, "ma invece anche a distanza di anni, quelle tracce possono essere ricostruite e portare a una sanzione. Ogni volta che si compie una transazione illegale online si consegnano i propri dati a circuiti opachi, che possono usarli o rivenderli".

Dopo il passo già compiuto da Dazn lo scorso mese di ottobre, con l'invio di richieste di risarcimento forfettario pari a 500 euro per ciascuna delle persone identificate a seguito delle indagini condotte dalla guardia di finanza di Lecce, tocca quindi anche alla Serie A battere cassa.

"La pirateria online è un'industria che vale miliardi di dollari, contrastarla non ha nulla a che vedere con la libertà di parola o con questioni geopolitiche: riguarda solo profitti enormi costruiti sull'illegalità"

"Come prova la piena collaborazione di molti altri fornitori di infrastrutture, bloccare i flussi illegali in modo rapido e mirato è possibile. Serve però collaborazione"

, considera in conclusione l'Ad.