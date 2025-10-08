Dazn scrive ai "pirati": "Dateci 500 euro o vi portiamo in tribunale"

Brutta sorpresa per coloro che sono stati multati per pirateria ai danni delle piattaforme di streaming quali Dazn e Sky. Dazn ha infatti inviato a ciascuno di loro una lettera in cui viene richiesto il pagamento di 500 euro come indennizzo forfettario per i danni. La vicenda risale allo scorso settembre, quando la Guardia di Finanza di Lecce, impegnata in un'operazione antipirateria, aveva identificato oltre 2mila persone.

I soggetti in questione avevano ricevuto una sanzione amministrativa di 141 euro, ma la faccenda non si è conclusa qui. Dazn, infatti, aveva chiesto all'Autorità giudiziaria i nomi degli utenti sanzionati, così da potersi rivalere su di loro per i danni subiti. La Procura aveva dato il proprio consenso, permettendo alla piattaforma di accedere alla lista. Dazn non ha perso tempo, ed ha inviato agli utenti già multati una lettera ufficiale in cui esige un indennizzo di 500 euro. Oltre al pagamento, viene richiesto anche l'impegno "a non porre in essere, in futuro, ulteriori comportamenti che ledano i diritti della società".

Pugno duro, dunque, nei confronti di chi cede alla pirateria, guardando illegalmente le partite di serie A, ma anche di serie B e Coppe europee. I destinatari delle lettere hanno adesso sette giorni di tempo per replicare alla missiva.

"Prima di intraprendere iniziative giudiziarie di natura risarcitoria e protettive, con conseguente aggravio di costi, Dazn intende verificare la possibilità di una composizione dell'accaduto, con il versamento di un indennizzo forfettario di euro 500 e con il formale impegno, da parte Sua, a non porre in essere, in futuro, ulteriori comportamenti che ledano i diritti della scrivente" , si legge nella lettera.

"Tale disponibilità si esaurirà decorsi sette giorni dal ricevimento della presente e, senza ulteriore avviso, Dazn si riterrà allora libera di avviare le iniziative giudiziarie appropriate".

E, ancora:

Sono stati più i 2500 gli utenti sanzionati per pirateria, e pare che altrettanti siano ancora in fase di verifica.