Su Mediaset il Mondiale per Club del 2025

Il grande calcio internazionale torna sulle reti Mediaset, pronte a offrire una copertura straordinaria del Mondiale per Club FIFA 2025, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio.

Per la prima edizione del torneo, formato da 32 squadre, Mediaset, grazie all'accordo di sublicenza con DAZN, porterà in co-esclusiva nelle case degli italiani una partita al giorno, in chiaro, tra le migliori in programma. I match saranno trasmessi su Canale 5, Italia 1 e in diretta streaming sul sito Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Tutte le gare saranno poi in replica sul Canale 20, il giorno seguente alla diretta, alle ore 15.00.

E per l’occasione Mediaset si prepara con una super offerta correlata per seguire l’evento calcistico dell’estate:

MONDIALE PER CLUB SHOW tutti i giorni dal 14 giugno al 13 luglio, dalle ore 14.00 alle ore 14.55, in diretta su Italia 1: highlights e tutto il meglio del torneo.



Il TG di SPORTMEDIASET triplica e, oltre alla classica edizione delle ore 13, su Italia 1, ci saranno:



TG SPORT MEDIASET SERA – tutti i giorni dal 14 giugno al 13 luglio, dalle ore 17.55 su Italia 1.

TG SPORT MEDIASET NOTTE – tutti i giorni dal 14 giugno al 13 luglio, in onda in seconda serata su Italia 1.



MONDIALE PER CLUB LIVE – con la conduzione di Monica Bertini e Benedetta Radaelli, pre e post-partita dedicati con collegamenti, ospiti in studio e commenti per accompagnare il pubblico prima e dopo ogni match.

CALENDARIO DELLA FASE A GIRONI – MONDIALE PER CLUB 2025:

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno

Inter Miami – Al Ahly, in diretta su Italia 1 alle ore 2.00

telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Domenica 15 giugno

Paris Saint-Germain – Atlético Madrid, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Lunedì 16 giugno

Chelsea – Los Angeles FC, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00

telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Martedì 17 giugno

Fluminense – Borussia Dortmund, in diretta su Italia 1 alle ore 18.00

telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Mercoledì 18 giugno

Monterrey – Inter, in differita su Italia 1 alle ore 21.00

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno

Juventus – Al Ain, in diretta su Italia 1 alle ore 3.00

telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Giovedì 19 giugno

Inter Miami – Porto, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Venerdì 20 giugno

Flamengo – Chelsea, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00

telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Sabato 21 giugno

Inter – Urawa Red Diamonds, in diretta su Canale 5 alle ore 21.00

telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Domenica 22 giugno

Juventus – Wydad Casablanca, in diretta su Italia 1 alle ore 18.00

telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Lunedì 23 giugno

Atlético Madrid – Botafogo, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00

telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Martedì 24 giugno

Benfica – Bayern Monaco, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00

telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno

Inter – River Plate, in diretta su Italia 1 alle ore 3.00

telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Giovedì 26 giugno

Juventus – Manchester City, in diretta su Canale 5 alle ore 21.00

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Da sabato 28

giugno, con il via degli ottavi di finale, sulle reti Mediaset la migliore gara al giorno della fase a eliminazione diretta, fino alla finale di domenica 13 luglio 2025, in programma al MetLife Stadium di New York (New Jersey).