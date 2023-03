Successi importanti per Pisa, Sudtirol e Bari. Il Frosinone allunga in vetta

Il turno infrasettimanale della 27^ giornata si è concluso con la capolista Frosinone che torna al successo incrementando ulteriormente il primato (+11 dal Genoa). Successi importanti del Sudtirol che espugna il campo del Benevento, del Pisa che batte il Parma al "Tardini" e del Bari che supera in casa il Venezia. Nella parte bassa della classifica il Cosenza fa suo il derby calabrese con la Reggina.



Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio questo turno del torneo cadetto. Partiamo dal successo del Pisa sul campo del Parma, in una gara che pareva incanalarsi sullo 0-0. Al 82' ci pensa il centrocampista Tourè, servito da un assist al bacio del subentrato Torregrossa, a battere Chichizola con un tiro che si insacca all'incrocio dei pali. Con questo successo i nerazzurri toscani si piazzano al 6° posto.



Bella vittoria del Cosenza che vince in rimonta il derby con la Reggina. Una gara che i silani fanno propria allo scadere grazie ad una doppietta di Nasti al 90' e 92', dopo che gli amaranto erano andati in vantaggio al 44' con Gori. Reggina che si allontana sempre più dalle prime posizioni mentre la squadra di Viali torna al successo dopo un mese e abbandona l'ultimo posto in classifica.

Il derby tra Cosenza e Reggina

A reti bianche termina invece la sfida alla "Favorita" fra Palermo e Ternana, con i rossoverdi umbri guidati di nuovo da mister Cristiano Lucarelli, richiamato dal presidente Stefano Bandecchi che lo aveva esonerato dopo la sconfitta a Pisa, e dopo forti pressioni della piazza e le polemiche dei giorni precedenti fra il massimo dirigente rossoverde e i tifosi.

Torna a vincere il Frosinone dopo lo stop interno contro il Parma: la squadra di mister Fabio Grosso espugna il "Paolo Mazza" di Ferrara battendo la Spal per 2-0. Le due reti sono state messe a segno da Lucioni al 24' e da Caso al 61'. I ciociari volano così a +11 dalla seconda, il Genoa, mentre sembra irreversibile la crisi della Spal, ora ultima, il cui cambio tecnico fra De Rossi è Oddo non sembra aver portato alcun miglioramento. I liguri di mister Gilardino pareggiano a Cagliari per 0-0 mantenendo comunque la seconda posizione, anche se insidiati ad un solo punto dal Bari che sconfigge per 1 a 0 al "San Nicola" il Venezia, grazie ad una rete messa a segno da Bellomo al 63'.

Giuseppe Caso (foto Frosinone Calcio)

Continua a inanellare risultati importanti il Sudtirol di mister Bisoli, che stavolta espugna per 2 a 0 il "Vigorito" di Benevento, con le reti messe a segno al 12' da Belardinelli ed al 59' da Cissè. Con questo successo gli altoatesini si piazzano al quarto posto a quota 44, superando di 2 punti una Reggina in evidente crisi di risultati.

Successo importante quello dell'Ascoli che va a vincere al "Braglia" contro il Modena. La rete del successo bianconero la mette a segno al 75' Pedro Mendes. Marchigiani che con questo successo salgono al decimo posto con 36 punti, superando di una lunghezza proprio i canarini modenesi.

Terminano a reti inviolate Cittadella-Brescia e Perugia-Como. Le rondinelle bresciane frenano in parte l'emorragia di risultati negativi anche se la loro posizione rimane alquanto critica, mentre Perugia, Como e Cittadella possono godere di una posizione di classifica un po' più tranquilla.

Una 27^ giornata che consacra sempre più il Frosinone in "pole position" per la vittoria finale, dimostrando altresì che la sconfitta interna subita con il Parma è stata solo un incidente di percorso. Dalla seconda posizione a seguire, invece, la lotta si fa sempre più serrata, con il Genoa che non si può sentire tanto tranquillo, visto il fiato sul collo di Bari, Sudtirol e anche di altre squadre come il Pisa. Lo stesso dicasi per la parte bassa della classifica dove si assiste, da una giornata all'altra, a diversi cambi di fronte, con il Cosenza che ha lasciato lo scomodo titolo di fanalino di coda ad una Spal sempre più in caduta libera. Tutto può succedere da qui al termine delle ostilità. Ai posteri l'ardua sentenza.

Risultati 27^ giornata

Cosenza – Reggina 2-1

Palermo - Ternana 0-0

Parma - Pisa 0-1

Bari - Venezia 1-0

Benevento - Sudtirol 0-2

Cagliari - Genoa 0-0

Cittadella - Brescia 0-0

Modena - Ascoli 0-1

Perugia - Como 0-0

Spal - Frosinone 0-2

Classifica

Frosinone 58 punti

Genoa 47

Bari 46

Sudtirol 44

Reggina 42

Pisa 41

Cagliari 38

Parma 37

Palermo 37

Ascoli 36

Modena 35

Ternana 35

Cittadella 34

Como 32

Perugia 30

Venezia 29

Benevento 27

Cosenza 26

Brescia 26

Spal 25

Prossimo turno

Pisa- Palermo

Reggina - Parma

Ascoli - Bari

Brescia - Cagliari

Como-Modena

Frosinone - Venezia

Spal-Cittadella

Sudtirol - Perugia

Ternana - Benevento

Genoa - Cosenza