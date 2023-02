"Suda la maglia o esci", i tifosi del Sion contestano Balotelli e bruciano la sua maglia

Tifosi del Sion inviperiti con la squadra e con Mario Balotelli per la deficitaria situazione in classifica. Biancorossi penultimi a quota 22 punti come il Winterthur, ultimo solo per una peggiore differenza reti. Nel campionato elvetico, infatti, solo l'ultima della classe retrocede in serie B e con questi chiari di luna il Sion rischia seriamente di perdere la massima serie. A salire sul banco degli imputati colui che avrebbe dovuto portare qualità e gol: Supermario Balotelli.

L'ex Inter e Milan non trova il gol sua azione da metà ottobre e in 12 gare giocate ha segnato solo 5 volte e dopo la pesantissima sconfitta interna contro il San Gallo, per 4-0, è scattata la contestazione nei confronti della squadra e del centravanti italiano: "Suda la maglia o esci".

Numeri deficitari

Cinque gol segnati da Balotelli, tre su calcio di rigore, su azione non segna da metà ottobre (contro il Luceran): troppo poco per un attaccante che ha calcato i più grandi palcoscenici italiani ed europei che non è però riuscito a fare quel definitivo salto di qualità per essere un grande giocatore. Il San Gallo aveva già dato una lezione al Sion vincendo in campionato per 7-2 e con questa sconfitta fanno 11 reti subite in 2 incontri. Secondo quanto mostrato dalle telecamer di ‘Blue Sports', alcuni sostenitori hanno dato alle fiamme la sua casacca.

Balotelli jersey is burned by his own fans in the stadium#FCSion #sfl pic.twitter.com/A6BkZ3p30g — jl2704 (@miclar777) February 26, 2023

Il Sion non vince da dieci partite e il messaggio dei tifosi nei confronti di Balotelli è inequivocabile: "O sudi la maglia oppure esci", recita lo striscione dei tifosi biancorossi. Nel prossimo turno il Sion affronterà il Lugano che in graduatoria si trova a +8 dal Sion: una vittoria è necessario per tirarsi fuori dalle sabbie mobili e da una situazione inaspetatata degenerata nelle ultime dieci giornate di campionato. Finora in carriera Balotelli ha segnato 195 gol tra club e nazionale con 181 centri nei rispettivi campionato in cui ha militato più i 14 gol con la nazionale.

Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nizza, Marsiglia, Brescia, Monza, Adana Demirspor e appunto Sion tra le sue squadre e un minimo comun denominatore: la discontinuità che ha condizionato pesantemente tutta la sua carriera. Le qualità fisiche e tecniche di Balotelli sono sotto gli occhi di tutti ma negli anni invece che evolvere si è involuto, non riuscendo a diventare quel potenziale fuoriclasse rimasto così inespresso per suo cruccio e della nazionale italiana.