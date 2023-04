Il Sudtirol cade dopo 12 turni. Il Frosinone allunga approfittando del pari del Genoa a Como

Il Frosinone batte l'Ascoli 2-0 rafforzando il primato. Il Genoa, in vantaggio di 2 reti, viene raggiunto dal Como. Cade in casa il Sudtirol dopo ben 12 turni, sconfitto 1-0 dal Bari. Il Parma espugna Cittadella e si rilancia in alta classifica, così come la Reggina che vince 1-0 con il Venezia.



Ma andiamo ad analizzare nello specifico tutte le gare di questo avvincente torneo cadetto, partendo dalla vittoria della capolista Frosinone che ha sconfitto per 2-0 l'Ascoli: la squadra di mister Fabio Grosso sblocca il risultato al 41’ con il colpo di testa di Lucioni, approfittando di un'uscita a vuoto dell'estremo difensore ascolano, poi al 50’ Mulattieri trova il raddoppio, sempre su colpo di testa. Ciociari vicini alla terza rete in diverse occasioni, ma il risultato non cambia. Il Frosinone rafforza la sua posizione in testa alla classifica, approfittando del pareggio del Genoa a Como.

A proposito della gara del "Sinigaglia", il Genoa di mister Gilardino ha impattato per 2-2 con i lariani dopo aver acquisito il doppio vantaggio. Al 23’ Strootman è bravissimo ad anticipare Da Cunha su passaggio di Gomis, segnando il gol dell'1-0. In seguito ci pensa Coda a segnare la rete del raddoppio al 57', raggiungendo le 10 reti stagionali. Il Como non si dà per vinto, reagisce e al 58’ Ilsanker atterra Cutrone in area, ma non è rigore perché l’attaccante è in fuorigioco. Al 62' Cutrone accorcia le distanze ridando fiato alle speranze lariane, mentre al minuto 88' Mancuso, su corner, segna la rete del 2-2.

Battutta di arresto del Sudtirol che, dopo 12 risultati utili consecutivi, perde in casa dal Bari per 1 a 0. La rete dei pugliesi giunge in pieno recupero con Morachioli che piazza la sfera alle spalle del portiere bolzanino, segnando tra l'altro la prima rete stagionale.

La Reggina "bissa" il successo conquistato nella gara di recupero del "Curi" contro il Perugia, piegando il Venezia per 1-0 al "Granillo". Al 10’ gli amaranto vanno in vantaggio con una autorete di Ceppitelli, su tiro cross di Liotti, mentre al 27’ arriva il pari dei lagunari firmato da Pohjanpalo, annullato però per un fuorigioco. Poi i ritmi si abbassano nella ripresa, la squadra di Inzaghi si chiude e non concede spazi agli avversari. Reggina che scaccia la grave crisi in cui era caduta, rilanciandosi al quinto posto in classifica.

Il Parma espugna il "Tombolato" battendo il Cittadella, con un gol al 21’di Camara servito da Vasquez per il vantaggio di 1-0.Tre minuti più tardi poi il centravanti ivoriano colpisce anche un palo. Mentre nella ripresa prova a reagire il Cittadella con Maistrello, che colpisce di testa in anticipo su Chichizola ma il tiro finisce fuori. Vittoria importante per i ducali parmensi che si collocano al settimo posto in classifica, ex aequo con il Cagliari.

Clamorosa sconfitta della Ternana di Cristiano Lucarelli che perde per 1-0 con il Brescia al "Rigamonti". Le rondinelle bresciane, in crisi da tempo e con il presidente sotto contestazione, prendono "un brodino" sbloccando il risultato al 5’ con un tiro di destro al volo di Jallow. Poi al 33’ il rossoverde Favilli sfiora il pareggio con una girata su un passaggio da cross di Corrado, con la palla che finisce di poco al lato. Il Brescia conquista un successo che gli mancava addirittura da novembre. La squadra lombarda ora è penultima con 31 punti.

Seconda sconfitta consecutiva, compresa quella del recupero con la Reggina, per il Perugia di Castori, battuto al "Curi" dal Modena. Al 46’ Gerli sblocca la gara portando i canarini sul vantaggio di 1-0 che poi sarà il risultato finale mentre il Perugia resta in zona playout.

La Spal travolge per 3-1 al "Vigorito" un Benevento sempre più in crisi di risultati e contestato dai tifosi a fine gara. La sequenza del gol:estensi in vantaggio con Matteo Prati al 33', pareggio al 37' del Benevento con Foulon. Ingranano la marcia i ferraresi, segnando la rete del 2 a 1 con Cella al 51', mettendo poi al sicuro la vittoria con Moncini al 66'.

Termina a reti bianche la sfida di alta classifica dell'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani fra Pisa e Cagliari, dove i nerazzurri colgono una traversa con un colpo di testa da Moreo su deviazione di schiena di Obert. Al 26’ risponde il Cagliari con Nandez, ma sul suo cross Lella mette fuori a due metri dalla linea di porta. Nel finale Lapadula ci prova con un tiro in rovesciata, facile per Nicolas, mentre al 93' il portiere rossoblù salva la propria porta dalla capitolazione su tiro insidioso da parte di Sibilli.

Altro risultato "in bianco" quello fra Palermo e Cosenza. La gara ha inizio con un'azione dei rosanero con Verre al 2’ il quale prova subito il tiro,che finisce però alto sopra la traversa, mentre Brescianini tira fuori misura al 9’. L’occasione migliore per i silani arriva al 22’ con Meroni, che colpisce il pallone di testa anticipando Nedelcearu, su cui il portiere siciliano para. Nella ripresa, al 46’ Brunori con un tiro impegna il portiere Micai mentre nel finale ancora Meroni, di testa su calcio d’angolo, va vicinissimo al gol. In fase di recupero Marras dribbla tutti e trova Delic sul secondo palo: l’attaccante la butta dentro, ma è fuorigioco. Pigliacelli poi salva il risultato al 93’ su un tiro ravvicinato di D’Urso.

Per concludere diamo un'occhiata alla classifica cannonieri: sempre in testa il cagliaritano Lapadula con 16 reti, seguito da Cheddira del Bari, fermo a 15 centri, così come il palermitano Brunori a 14. A 12 gol troviamo Mulattieri del Frosinone, subito dopo Pohjanpalo del Venezia con 11 centri, mentre raggiunge la doppia cifra il genoano Massimo Coda con 10 centri. Una sfida, quella fra "bomber" davvero avvincente, da qui al termine della "regular season" sicuramente ne vedremo delle belle.

Risultati



Benevento–Spal 1-3

Perugia-Modena 0-1

Cittadella–Parma 0-1

Brescia–Ternana 1-0

Como–Genoa 2-2

SudTirol–Bari 0-1

Frosinone–Ascoli 2-0

Reggina–Venezia 1-0

Pisa–Cagliari 0-0

Palermo–Cosenza 0-0

Classifica



Frosinone 66 punti

Genoa 60

Bari 56

SudTirol 52

Reggina 48

Cagliari, Parma 47

Pisa 46

Palermo 43

Modena

Como, Ternana 40

Ascoli 39

Venezia, Cittadella, Cosenza 36

Perugia 34

Spal 32

Brescia 31

Benevento 29

Prossimo turno

Modena-Parma

Spal-Brescia

Cosenza-Cittadella

Bari-Como

Venezia-Palermo

Genoa-Perugia

Benevento-Reggina

Ascoli-Sudtirol

Cagliari-Frosinone

Ternana-Pisa