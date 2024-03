Sulla maglia azzurra ritorna il tricolore, ecco la nuova divisa della Nazionale

La missione Europei è ufficialmente partita per la Nazionale italiana che, da campione in carica, dovrà difendere il trofeo in terra tedesca dal prossimo 14 giugno fino alla finale che si giocherà, come per i Mondiali del 2006, all’“Olympiastadion” di Berlino. E la missione non poteva che iniziare attraverso la presentazione delle divise che gli azzurri indosseranno proprio durante il prossimo campionato europeo di calcio. Adidas e Figc hanno voluto celebrare l’identità calcistica dell’Italia, le maglie faranno il loro esordio durante le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador previste per il 21 e il 24 marzo prossimi, per poi accompagnare la nazionale durante la fase a gironi contro Croazia, Spagna e Albania.

La maglia di casa, come da tradizione, si presenta con il classico colore azzurro accompagnata dal tricolore della bandiera lungo le spalle. Sul collo, invece, è presente la scritta “L’Italia chiamò” che chiude l’inno nazionale composto da Goffredo Mameli. La versione da trasferta, invece, si presenta con una classica base bianca cui si aggiunge il rosso e il verde sia sulle spalle che lungo i lati del corpo. I due kit, come affermato dalla Federcalcio, “sono pensati per suscitare un senso di orgoglio e di appartenenza e sono collegati dal motivo unico della lettera I, mentre sul retro del collo compare la scritta ‘L’Italia chiamò’, volta ad esaltare in chiave sportiva il senso identitario delle parole dell’Inno di Mameli”.

La Figc ha inoltre aggiunto che le maglie sono state “realizzate per garantire prestazioni d'eccellenza e per offrire ai calciatori di livello mondiale la massima sicurezza di gioco anche sotto pressione, queste maglie leggere sono dotate della più recente tecnologia Adidas”. Proprio l’Adidas ha, invece, spiegato l'idea che ha portato alla nascita di queste due maglie: "Ciascuna delle maglie Home e Away è pensata per suscitare un senso di orgoglio e di appartenenza, attingendo a storici spunti visivi ed emblemi nazionali iconici con un tocco di stile moderno per una nuova generazione di calciatori Partendo dal tema della maglia, simbolo di speranza e unità, il team di designer Adidas si è concentrato sulla realizzazione di un prodotto che offrisse una prospettiva nuova e inaspettata rispetto a ciò che è stato fatto in precedenza, pur rimanendo rispettoso e fedele al proprio patrimonio calcistico".

Un mix fra tradizione e look moderno, dunque, volto a rievocare sensazioni ed emozioni sia di appartenenza storica che sportiva.