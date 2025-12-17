Il super bomber si veste da Babbo Natale: ecco chi è

Da quando ha aperto il suo canale YouTube si diverte a fare scherzi e soprattutto a travestirsi: dopo il trucco e l'abito impeccabile per la ricorrenza di Halloween, l'attaccante del Manchester City Erling Haaland ha fatto una sorpresa ai giovani tifosi del City travestendosi da Babbo Natale e consegnando dei regali ai bambini.

Cosa ha fatto Haaland

Il 25enne norvegese ha distribuito calendari 2026 della squadra in cui milita e bottiglie d'acqua ai bambini che ha incontrato, alcuni dei quali hanno sospettato sin da subito che dietro la folta e finta barba bianca potesse nascondersi proprio lui mentre altri hanno impiegato un po' più di tempo per scoprirlo. " Adoro il Natale, amo l'intimità del Natale: stare seduti in casa e stare con la famiglia e gli amici ", ha dichiarato sul proprio canale a proposito della ricorrenza.

Gli scherzi ai più piccoli

Nel video si vede Haaland farsi aiutare da una truccatrice che gli ha applicato folte sopracciglia bianche e una barba oltre alle guance rosate di Babbo Natale: subito dopo ha infilato un grande cuscino sotto il cappotto. Per provare a non farsi scoprire, inizialmente il bomber del City ha provato a parlare con un accento scozzese mentre andava porta a porta a distribuire regali ai bambini. Nella prima casa a cui ha bussato, il bambino ha confessato di essere un tifoso del Manchester United: a quel punto, Haaland nei panni di Babbo Natale gli ha detto di trovarsi " sulla lista dei cattivi. Dev'essere dura per i tifosi dello United di questi tempi ".

In un'altra abitazione che ha visitato, uno dei bambini lo ha riconosciuto quasi subito. " Ho sentito la tua voce in tv, sapevo fossi tu" . Sorridendo, l'attaccante ha risposto di dover " migliorare l'accento, è quello il problema ". Ancora una volta migliore in campo (e per questo premiato) nell'ultima gara di Premier League, Haaland ha poi chiesto a un giovane tifoso cosa avrebbe dovuto fare il City per vincere il campionato.

Ragazzo intelligente

"Chiedetelo a lui", ha risposto, provocando le risate di Haaland che ha replicato: "".

Ancora una stagione da assoluto protagonista, fino a questo momento: l'attaccante norvegese ha infatti segnato ben 23 gol in 22 partite con il suo club in questa stagione in tutte le competizioni.