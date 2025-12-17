Il super bomber si veste da Babbo Natale: ecco chi è

I punti chiave
Da quando ha aperto il suo canale YouTube si diverte a fare scherzi e soprattutto a travestirsi: dopo il trucco e l'abito impeccabile per la ricorrenza di Halloween, l'attaccante del Manchester City Erling Haaland ha fatto una sorpresa ai giovani tifosi del City travestendosi da Babbo Natale e consegnando dei regali ai bambini.
Cosa ha fatto Haaland
Il 25enne norvegese ha distribuito calendari 2026 della squadra in cui milita e bottiglie d'acqua ai bambini che ha incontrato, alcuni dei quali hanno sospettato sin da subito che dietro la folta e finta barba bianca potesse nascondersi proprio lui mentre altri hanno impiegato un po' più di tempo per scoprirlo. "Adoro il Natale, amo l'intimità del Natale: stare seduti in casa e stare con la famiglia e gli amici", ha dichiarato sul proprio canale a proposito della ricorrenza.
Gli scherzi ai più piccoli
Nel video si vede Haaland farsi aiutare da una truccatrice che gli ha applicato folte sopracciglia bianche e una barba oltre alle guance rosate di Babbo Natale: subito dopo ha infilato un grande cuscino sotto il cappotto. Per provare a non farsi scoprire, inizialmente il bomber del City ha provato a parlare con un accento scozzese mentre andava porta a porta a distribuire regali ai bambini. Nella prima casa a cui ha bussato, il bambino ha confessato di essere un tifoso del Manchester United: a quel punto, Haaland nei panni di Babbo Natale gli ha detto di trovarsi "sulla lista dei cattivi. Dev'essere dura per i tifosi dello United di questi tempi".
In un'altra abitazione che ha visitato, uno dei bambini lo ha riconosciuto quasi subito. "Ho sentito la tua voce in tv, sapevo fossi tu". Sorridendo, l'attaccante ha risposto di dover "migliorare l'accento, è quello il problema". Ancora una volta migliore in campo (e per questo premiato) nell'ultima gara di Premier League, Haaland ha poi chiesto a un giovane tifoso cosa avrebbe dovuto fare il City per vincere il campionato."Chiedetelo a lui", ha risposto, provocando le risate di Haaland che ha replicato: "Ragazzo intelligente".
Ancora una stagione da assoluto protagonista, fino a questo momento: l'attaccante norvegese ha infatti segnato ben 23 gol in 22 partite con il suo club in questa stagione in tutte le competizioni.