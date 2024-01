L'Inter vince la Supercoppa Italiana: Lautaro stende il Napoli

L'Inter vince (1-0) la Supercoppa Italiana contro il Napoli all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita), l'ottava in assoluto e la terza consecutiva da quando Simone Inzaghi siede sulla panchina interista.

Un record assoluto per il tecnico piacentino in questa competizione: con cinque successi totali (gli altri due con la Lazio) supera Fabio Capello e Marcello Lippi. Una vittoria sofferta, molto più di quanto la brillante prestazione in semifinale aveva fatto presagire. Merito anche dei campioni di Italia, a cui va dato il merito di aver ritrovato nella trasferta saudita lo spirito battagliero perso negli ultimi tempi. Alla fine ha ragione l'Inter, che si conferma famelica nelle finali delle coppe nazionali, con Inzaghi in panchina.

Nel primo tempo prevale l'equilibrio e le grandi occasioni da gol latitano. Sono i nerazzurri a fare più la partita con la squadra di Mazzarri, che risponde colpo su colpo con grande generosità. Nella ripresa viene espulso Giovanni Simeone al 60' per doppia ammonizione con tante proteste degli azzurri. Il Cholito colpisce con un pestone Acerbi. Se questo cartellino sembra ineccepibile, maggiori dubbi ci sono sul primo giallo per un fallo su Calhanoglu.

La squadra di Inzaghi prende il controllo della partita ma pecca di lucidità e non riesce a trovare lo spiraglio giusto. Ci pensa Lautaro Martinez in pieno recupero a trovare il gol della vittoria per l'apoteosi nerazzurra, su servizio dalla destra di Pavard.

La partita

Mazzarri lancia Zerbin sulla sinistra al posto di Mario Rui e conferma la difesa a tre con Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. Tra i pali Gollini. A destra Mazzocchi, in mediana Cajuste e Lobotka. In attacco il centravanti è Simeone, appoggiato da Politano e Kvaratskhelia.

Inzaghi rinuncia a Bastoni, al suo posto dentro De Vrij con Acerbi a sinistra. Pavard braccetto destro, in porta Sommer. Gli esterni sono Darmian e Dimarco. A centrocampo Calhanoglu in regia, ai suoi lati Barella e Mkhitaryan. Coppia d'attacco Thuram e Lautaro Martinez.

Primo tempo

Gli azzurri iniziano con buona personalità sono i nerazzurri però ad avere la prima buona occasione. Al 15' la conlusione da fuori di Dimarco trova una deviazione ed esce fuori di pochissimo. La squadra di Inzaghi insiste. Al 18' scarico di Lautaro per Mkhitaryan che da buona posizione calcia alto. I ritmi si abbassano dopo un inizio arrembante. I nerazzurri si fanno preferire per una migliore fluidità di gioco ma la squadra di Mazzarri pressa in tutte le zone del campo con grande generosità. Al 38' Thuram scappa via sulla sinistra, serve Lautaro in mezzo al campo per il facile tap-in. Il fuorigioco di partenza del francese però è evidente, rete annullata. Al 43' ancora Thuram, servito in verticale da Mkhitaryan anticipa Gollini in uscita ma poi la difesa azzurra riesce a recuperare. Il primo tempo finisce senza reti.

Secondo tempo

Si riparte. Al 51' grande occasione per il Napoli. Break a centrocampo di Lobotka che ruba palla e serve Kvaratskhelia. Il georgiano entra in area e prova un destro a giro, Sommer si allunga e mette in angolo. L'Inter risponde con Thuram, la sua conclusione da fuori area è centrale e non crea problemi a Gollini. Al 60' cambia la partita con l'espulsione per doppia ammonizione per Simeone, che colpisce Acerbi con un pestone. Al 68' spreca Thuram, che non aggancia in area da posizione favorevole. Al 73' ancora il francese vcino al gol. Stavolta non riesce a correggere la spizzata di Pavard.

Inzaghi passa al 4-3-1-2 con Arnautovic e Lautaro Martinez in avanti e Sanchez alle sue spalle. Proprio l'austriaco ha una buona chance all'85'. Servito in area e calcia, con Gollini che in qualche modo manda la sfera in angolo. Al 91' Pavard viene servito in area sulla destra, pallone in mezzo per Lautaro che deposita la palla alle spalle di Gollini. Gli azzurri provano il tutto per tutto nei minuti di recupero. Si gioca fino al 97' senza colpi di scena. L'Inter vince la terza Supercoppa consecutiva, tutte con Simone Inzaghi in panchina.

Il tabellino

NAPOLI (3-4-2-1) - Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi (74' Raspadori), Cajuste (74' Mario Rui), Lobotka, Zerbin (58' Ostigard); Politano (70' Lindstrom), Kvaratskhelia (74' Gaetano); Simeone. Allenatore: Walter Mazzarri

INTER (3-5-2) - Sommer; Pavard, De Vrij (63' Carlos Augusto), Acerbi; Darmian, Barella (62' Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (81' Arnautovic); Thuram (81' Sanchez), Lautaro Martinez (93' Bisseck). Allenatore: Simone Inzaghi

Marcatori: Lautaro Martinez (I) 91'

Ammoniti: Rrahamni (N), Calhanoglu (I), Zerbin (N), De Vrij (I), Barella (I), Gaetano (N), Lautaro Martinez (I)

Espulsi: Simeone (N) 60'

Arbitro: Antonio Rapuano (Rimini)