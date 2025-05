Supercoppa Italiana, accordo raggiunto e format confermato: partecipanti e montepremi

Ascolta ora 00:00 00:00

Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità per quanto concerne la prossima edizione della Supercoppa Italiana, che si giocherà ancora a Riad, in Arabia Saudita.

A confermare la notizia è stata direttamente la Lega Serie A a margine della videoconferenza che si è tenuta nella serata di ieri, venerdì 2 maggio. L'amministratore delegato Luigi De Siervo, "ha confermato di aver ricevuto la conferma di interesse da parte degli organizzatori arabi di Sela per ospitare la prossima edizione della Supercoppa con il format a 4 squadre" . Tutto confermato, dunque, per cui anche l'edizione 2025 della competizione vedrà sfidarsi a Riad la prima e la seconda classificata del campionato di calcio di Serie A 2024/2025 e le due finaliste della Coppa Italia. Per il terzo anno di fila, quindi, la Supercoppa Italiana si disputerà nel paese arabo, e, secondo gli accordi già stretti tra gli investitori e la Lega, Riad potrà ospitare un'ulteriore edizione nei prossimi 3 anni. Tutto già deciso anche per quanto concerne la copertura televisiva dell'evento sportivo, che sarà trasmesso in diretta e in chiaro da Mediaset.

Anche se manca ancora l'ufficialità relativamente alle squadre partecipanti, tenendo conto che alla conclusione del campionato mancano 4 giornate e che saranno ormai solo Napoli e Inter a contendersi la vittoria finale, oltre alle prime due della classe parteciperanno al trofeo anche Milan e Bologna, ovvero le finaliste della Coppa Italia 2024/2025. Confermato, oltre alla location e al format, anche il montepremi già elargito nell'ultima edizione vinta in finale dal Milan. Nelle casse della Lega Serie A entreranno ben 6,8 milioni di euro, mentre i 4 club che si contenderanno la Supercoppa Italiana incasseranno complessivamente 16,2 milioni di euro, suddivisi sulla base del risultato sportivo: 1,6 milioni a ciascuna delle due squadre che saranno sconfitte in semifinale, 5 milioni alla finalista e infine 8 milioni a chi alzerà al cielo di Riad il trofeo.

Le edizioni che si sono svolte in Arabia con il format a 4 squadre hanno visto primeggiare l'Inter sul Napoli per 1-0 (2023) e il Milan sui campioni in carica nerazzurri per 3-2 (2024).

Nell'albo d'oro della Supercoppa Italiana, introdotta per la prima volta nel 1988 quando a vincere fu il Milan sulla Sampdoria per 3-1, primeggia la Juventus con 9 titoli, seguita dalle due milanesi appaiate a quota 8, dalla Lazio a 5, dalla Roma a 3 e dal Napoli a 2: un successo a testa per Sampdoria, Parma e Fiorentina.