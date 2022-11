Supercoppa Italiana: ecco quando e dove vedere la finale Milan-Inter

Ora è ufficiale: la finale di Supercoppa Italiana tra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi si giocherà mercoledì 18 gennaio 2023 a Riyadh (Arabia Saudita), al King Fahd International Stadium alle ore 20, e sarà trasmessa da Canale 5. La Lega Serie A ha ufficializzato la data con l'attesa finale che si disputerà a sole due settimane dalla ripresa del campionato dopo quasi due mesi di stop forzato per via del Mondiale in Qatar. Il Milan campione d'Italia e l'Inter vincitrice della Coppa Italia si contenderanno la 35esima edizione tra la 18esima e la 19esima giornata di Serie A.

I nerazzurri di Simone Inzaghi, tra l'altro, sono i detentori del titolo, mentre i rossoneri non mettono in bacheca questo trofeo dal 2016 con Vincenzo Montella in panchina. Sarà la dodicesima volta che la Supercoppa Italiana sarà assegnata all'estero e sarà la terza volta in Arabia Saudita dopo due negli Stati Uniti, una in Libia, quattro in Cina e due in Qatar. La Juventus ha vinto il titolo 9 volte, 7 affermazioni per il Milan, sei per l'Inter.

Sfida nella sfida

Il derby di Milano è sicuramente una delle partite più affascinanti del calcio mondiale, una delle stracittadine più sentite, più corrette e più attrattive. Nelle ultime due stagioni le squadre si sono contese il titolo con un'affermazione per parte: nel 2020-2021, con ampio distacco, i nerazzurri, nel 2021-2022, all'ultima gioranta, i rossoneri. Gli ultimi due derby di campionato, inoltre, sono stati vinti dai rossoneri e quello del 5 febbraio del 2022 è quello che ha di fatto ribaltato la stagione in favore del Diavolo che ha poi vinto il titolo.

Anche quest'anno, il 3 settembre, i rossoneri si sono imposti 3-2, soffrendo nel finale ma infliggendo un'altra mazzata a livello morale ai cugini. Nel 2011 fu il Milan a vincere 2-1 in rimonta contro l'Inter portandosi a casa la Supercoppa Italiana con i nerazzurri che dunque cercheranno una rivincita per quella partita e per quanto successo in campionato tra l'anno scorso e quest'anno.

Che partita sarà?

Il campionato si è interrotto il 13 novembre con la vittoria dell'Inter sul campo dell'Atalanta e con la vittoria del Milan sulla Fiorentina. 33 punti per i rossoneri, 30 per i nerazzurri con il Napoli primo a quota 41. Alla ripresa del campionato, dopo oltre 50 giorni di stop, la squadra di Inzaghi ospiterà proprio gli azzurri di Luciano Spalletti e tutti saranno costretti a tifare nerazzurri per tentare di riaprire un campionato che sembra chiuso. Le due squadre, dunque, arriveranno alla finale motivate per disputare sei mesi del 2023 alla grande visto che entrambe saranno impegnate su tre fronti: Serie A, Champions League e Coppa Italia. La Supercoppa si giocherà in un periodo particolare e in un'annata particolare, nel deserto dell'Arabia Saudita, per via dei Mondiali disputati tra il 20 novembre e il 18 dicembre.