Svolta in Serie A: i tifosi vedranno il Var sui maxischermi

Una novità assoluta in nome della trasparenza sta per approdare in Serie A: dalla prossima giornata di campionato, la trentesima, anche gli spettatori presenti sugli spalti potranno osservare le immagini trasmesse dalla sala Var che fino a questo momento sono state una prerogativa esclusiva del direttore di gara. Ma non è finita qui perché soltanto per le partite di Coppa Italia (semifinali e finale) verrà diffuso anche l'audio dell'arbitro che motiva la sua decisione.

Le grafiche sui maxischermi

L'annuncio è stato dato dall'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo. " L'obiettivo è rendere i provvedimenti presi sempre più trasparenti e comprensibili ". Come prima cosa, quindi, i tifosi potranno rivedere in tempo reale le decisioni più controverse che riguardano soprattutto i casi che riguardano i calci di rigore o l'espulsione di un calciatore grazie al "VARDict" (le grafiche televisive trasmesse durante controllo Var) che saranno trasmesse sui maxischermi degli stadi.

La spiegazione audio dell'arbitro

Quanto all'implementazione dell'audio, come detto sarà sperimentata per adesso in Coppa Italia, poi si vedrà. L'accordo è stato preso nel corso del 139esimo meeting dell'Ifab (Consiglio dell'Associazione Internazionale di Calcio) in comune accordo con le nostre Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio) e l'Aia (Associazione italiana arbitri). L'audio riguarderà soltanto le spiegazioni delle decisioni dell'arbitro, non l'intero contenuto delle conversazioni (che rimangono private) tra direttore di gara e sala Var che si trova a Lissone (Monza e Brianza).

"Favorito lo spettacolo"

" La Lega Serie A - ha aggiunto De Siervo - vuole continuare ad investire in innovazione, introducendo tutte le nuove tecnologie che possano favorire lo spettacolo del nostro campionato e supportare la terna arbitrale. Siamo stati, infatti, i primi al mondo ad introdurre il Var, il fuorigioco semiautomatico e la 'gol line technology', abbiamo implementato il Var Message per accelerare i processi decisionali e ora siamo pronti ad integrare il VARDict e a sperimentare la distribuzione del segnale audio dell`arbitro dentro gli stadi e in tv ".

Con le nuove disposizioni, dunque, non soltanto gli spettatori capiranno i perché di ogni scelta dubbia che viene risolta dal Var (nei casi in cui il protocollo lo prevede) ma anche calciatori, allenatori e dirigenti delle squadre potranno capire in tempo reale il perché di certe scelte e in Coppa Italia ne capiranno anche le motivazioni.

