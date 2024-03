Svolta storica per la Germania: lascia Adidas (tra le polemiche) e passa a Nike

La Nazionale di calcio tedesca dopo oltre 70 anni abbandonerà Adidas per vestire Nike. Lo ha annunciato la Federcalcio tedesca (Dfb), che ha firmato un accordo di partnership con il gigante dell'abbigliamento sportivo americano per il periodo 2027-2034.

Nike fornirà i suoi prodotti a "tutte le squadre nazionali della Dfb e promuoverà il calcio tedesco nella sua interezza", si legge in una nota. Nike ha inoltre "colpito per la sua visione d'insieme, che comprende anche un chiaro impegno per la promozione dello sport amatoriale e popolare e lo sviluppo sostenibile del calcio femminile in Germania".

Allo stesso tempo, Bernd Neudendorf, presidente della Federcalcio tedesca ha tenuto a sottolineare che la Dfb "farà tutto il possibile per raggiungere un successo condiviso con il nostro partner attuale e di lunga data Adidas, al quale il calcio tedesco deve molto per più di settant’anni". Di sicuro Adidas non ha preso bene la decisione.

"Il nostro contratto con la Federazione tedesca scade nel 2026 - ha commentato il portavoce Oliver Bruggen a Sky Deutschland -. Solo oggi siamo stati informati che a partire dal 2027 la Dfb avrà un nuovo sponsor tecnico" . Secondo i media tedeschi, Adidas ha recentemente pagato circa 50 milioni di euro all'anno alla Federcalcio tedesca. L'accordo con Nike potrebbe, dunque, portare oltre 350 milioni di euro nelle casse della Dfb, una vera e propria miniera d'oro.

"Nike ha fatto di gran lunga la migliore offerta economica e ha impressionato anche per la sua visione dei contenuti, che comprende anche un chiaro impegno per la promozione degli sport amatoriali e popolari, nonché per lo sviluppo sostenibile del calcio femminile in Germania" , ha spiegato Holger Blask, presidente del Cda della Dfb.

Der Deutsche Fußball Bund wird ab 2027 bis 2034 eine Ausrüstungspartnerschaft mit der Nike Inc eingehen. Nike wird alle Nationalmannschaften des #DFB ausrüsten und den deutschen Fußball in seiner Gänze fördern.

Zur Meldung https://t.co/GbXWT116Pr pic.twitter.com/AegbB0kswF — DFB (Verband) (@DFB) March 21, 2024

Il binomio "Die Mannschaft"- Adidas

L'addio alla scadenza del contratto nel 2026 sarà durissimo per Adidas, legata alla "Die Mannschaft" sin dal 1954, ma senza dubbio anche per il calcio tedesco che "deve molto" al marchio. Con le tre strisce sulla divisa la Germania ha infatti vinto quattro Coppe del Mondo e Adi Dassler, il fondatore di Adidas, ha avvitato personalmente gli scarpini dell'attaccante tedesco Fritz Walter prima della leggendaria finale del mondiale del 1954, passata alla storia come il "Miracolo di Berna".

Le squadre della Federcalcio tedesca indosseranno ancora le maglie Adidas per gli Europei al via a giugno, per gli Europei femminili del 2025 in Svizzera e la Coppa del Mondo del 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada. Agli Europei di quest'estate, la nazionale tedesca soggiornerà addirittura nello stadio di casa dell'Adidas, a Herzogenaurach. Recentemente la maglia rosa-fucsia da trasferta che sarà indossata dalla nazionale tedesca dal 14 giugno al 14 luglio prossimi ha fatto discutere per i suoi colori poco tradizionali, ma ha anche fatto registrare un buon numero di vendite dalla sua presentazione. Fatto sta che dopo la Francia, un'altra grande nazionale ha fatto lo stesso percorso, passando da Adidas a Nike.