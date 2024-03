Swiderski decide la sfida salvezza fra Verona e Sassuolo che perde Berardi per infortunio

L’anticipo della domenica fra Verona e Sassuolo valido per la 27ª giornata di Serie A termina 1-0 per i padroni di casa grazie al primo gol stagionale di Swiderski. Baroni porta a casa tre punti pesantissimi nella lotta salvezza e sale a quota 23, lasciando gli ospiti al penultimo posto a quota 20. Esordio dunque con una sconfitta per Ballardini che perde il migliore dei suoi, Domenico Berardi, per infortunio. Il calabrese esce in lacrime al 60’ dopo aver accusato dolore al tendine d’Achille.

La partita

Marco Baroni cambia tanto in casa scaligera tanto rispetto alla sconfitta di Bologna e soprattutto in attacco: fuori Folorunsho e Swiderski, dentro Lazovic ed Henry. La prima di Davide Ballardini come nuovo allenatore dei neroverdi vede alcuni cambiamenti, soprattutto sulla disposizione tattica: si passa dal 4-2-3-1 al 4-3-3 con il rientro di Berardi nel tridente offensivo e l’arretramento di Thorstvedt sulla linea dei centrocampisti.

Primo tempo

Inizio di gara molto equilibrato nel quale è più la paura di perderla che di portare a casa i tre punti a farla da padrone: troppa imprecisione anche nei più semplici passaggi e tanti errori tecnici sia da una parte che dall’altra, complice la posta in palio che è altissima. L’occasione più clamorosa, al momento, è capitata a Thorstvedt che, servito divinamente da Berardi, controlla dal limite e fa partire un bel sinistro in controbalzo, salva tutto Montipò. Verona e Sassuolo si sono fatte apprezzare per disposizione tattica e fase difensiva in questi primi 45’ di gioco ma ambedue stanno pagando una fase offensiva poco concreta: viene pareggiato, invece, il numero di occasioni, con Consigli che per due volte salva tutto su Suslov prima e Cabal poi, mantenendo la porta inviolata.

Secondo tempo

Superata l’ora di gioco il match è il remake del primo tempo: tanta imprecisione sotto porta per ambedue le compagini. Continua il momento no per il rientrante Berardi che, dopo essersi reso pericoloso grazie ad una punizione uscita di poco, ha dovuto abbandonare il campo in lacrime per un infortunio al tendine d’Achille. Nella paura di perderla, su un clamoroso errore di Matheus Henrique, Swiderski servito da Bonazzoli arriva all’uno contro uno contro Consigli e sull’uscita lo trafigge con un preciso diagonale, a undici dalla fine il Verona passa in vantaggio e sblocca la gara grazie al primo gol in Serie A del polacco. Non arriva la reazione degli ospiti in un finale caldissimo: gli scaligeri portano a casa tre punti pesantissimi mentre per i neroverdi arriva la settima sconfitta nelle ultime otto che complica il discorso salvezza, complice l’infortunio di uno sfortunatissimo Berardi.

Il tabellino

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua (90’ Magnani), Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Suslov (90’ Vinagre), Noslin (60’ Mitrovic), Lazovic (68’ Bonazzoli); Henry (68’ Swiderski). Allenatore: Marco Baroni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca (68’ Racic), Henrique, Thorstvedt (83’ Volpato); Berardi (60’ Castillejo), Pinamonti (83’ Mulattieri), Laurienté. Allenatore: Davide Ballardini

Marcatori: 79’ Swiderski (V)

Ammoniti: Henrique (S), Dawidowicz (V), Castillejo (S), Cabal (V), Serdar (V), Coppola (V)

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)