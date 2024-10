Tegola per la Juventus, Bremer fuori per 7 mesi

Ascolta ora 00:00 00:00

Pessime notizie per la Juventus, che perde fino al termine della stagione il perno della difesa, Gleison Bremer. Il giocatore brasiliano, uscito anzitempo dalla sfida di Champions col Lipsia, si è sottoposto questa mattina ai controlli di rito presso il J|Medical che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Come riferito dal club bianconero, Bremer nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico. Per lui è previsto uno stop di 7 mesi.

"Difficile trovare le parole in questo momento così difficile, purtroppo il risultato degli esami è stato il peggiore". Comincia così il messaggio affidato ai suoi profili social da Bremer, dopo aver avuto il responso degli accertamenti medici. "È una sfida - ha aggiunto su Instagram il brasiliano, che di fatto ha terminato in anticipo la stagione - che voglio affrontare con la stessa motivazione di sempre, sarà un'opportunità per crescere, migliorare e tornare più forte. E ora mi aspetta un lungo recupero ma non mancherà il mio sostegno alla squadra e ai miei compagni. Grazie a tutti per il supporto, forza Juventus. Sempre insieme a voi".

Il lunghissimo stop del brasiliano apre le porte ora ad una titolarità di Kalulu o Danilo al fianco di Gatti. Ieri è toccato all'ex Milan supplire all'assenza di Bremer, che ha risposto in maniera positiva nella vittoria europea sul campo del Lipsia. Ad ogni modo, Thiago Motta dovrà correre ai ripari, trovando le contromisure giuste. Meno grave, invece, l'infortunio di Nico Gonzalez: l'argentino potrebbe restare fermo ai box per circa tre settimane con Conceicao a prenderne la maglia da titolare nel tridente a supporto di Vlahovic, completato da Yildiz e Koopmeiners.

Non poter contare su Bremer fino alla fine stagione, costringe Giuntoli e lo staff dirigenziale alle opportune riflessioni su un possibile ritorno sul mercato. Qualora la società volesse tutelarsi subito potrebbee pescare dal mercato degli svincolati che offre alcuni nomi interessanti. Tra i difensori subito arruolabile c'è Sergio Ramos, reduce dall'ultima esperienza al Siviglia oltre all'ex Milan e Roma Kjaer.

Senza dimenticare un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Manolas o Matip, colonna difensiva del Liverpool di Klopp. Più probabile però una strategia prudente con il ritorno sul mercato a gennaio, magari per un giocatore in prestito.