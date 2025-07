La telefonata dal Belgio poi l'urlo di dolore: il dramma di Verreth in ritiro col Bari

Un dramma difficile da raccontare, perché è impossibile trovare una spiegazione a quanto successo a Matthias Verreth, calciatore belga in forza al Bari. Una domenica, che sembrava come tutte le altre giornate, per la squadra pugliese, in ritiro a Roccaraso per la preparazione della prossima stagione. Il gruppo allenato da Fabio Caserta, in quel momento si trova a pranzo, quando una telefonata dal Belgio comunica la notizia tremenda: Elliot Charles, figlio di 14 mesi del calciatore belga, è morto improvvisamente. Il tempo si ferma, attimi che non si possono scandire: Verreth urla il suo dolore, i suoi compagni e tutti gli altri sono sotto choc.

Subito dopo arriva il presidente Luigi De Laurentiis, che parte con il calciatore per Fiumicino, in modo da permettergli di rientrare immediatamente in Belgio.

Il piccolo Elliot Charles, da quanto si apprende, era ricoverato da tre giorni in ospedale dopo aver contratto un virus. Sembrava nulla di preoccupante, tanto che il calciatore era rimasto a Roccaraso e il giorno prima, sabato, era regolarmente sceso in campo nella partita amichevole contro il Campobasso. Le condizioni di salute del bimbo, però, sono rapidamente precipitate, fino alla morte.

"Non abbiamo parole nel comunicare una notizia che poco fa ha sconvolto profondamente ognuno di noi" , si legge in un comunicato rilasciato dal Bari. La società si è stretta attorno al giocatore e alla sua famiglia "in uno dei momenti più terribili che un genitore e un essere umano possa provare: la scomparsa improvvisa e prematura di un figlio". "Chiediamo a tutti i tifosi — prosegue la nota — e tutte le tifose di stringersi idealmente ed emotivamente a Matthias, a sua moglie, alla loro primogenita e a tutti i loro cari in questo momento di terribile dolore". A quel punto il Bari ha chiuso il ritiro con due giorni d'anticipo, e ieri pomeriggio i biancorossi sono rientrati in Puglia. L'ultima amichevole contro la Cavese è stata annullata.

Centrocampista, classe '98, dotato di ottima visione di gioco. Verreth aveva firmato con il Bari dieci giorni fa, dopo la risoluzione automatica del suo contratto con il Brescia a causa del fallimento del club lombardo. Con i pugliesi ha firmato un contratto di tre anni. Pochi giorni fa aveva condiviso sui social l'entusiasmo per l'inizio della nuova avventura con la maglia biancorossa: "Happy to sign for this amazing club. Non vedo l'ora di vedervi tutti. Mettiamoci al lavoro!".

Cresciuto nelle giovanili del Psv Eindhoven, nel 2018 aveva esordito in prima squadra, poi diverse esperienze tra Belgio, Danimarca e di nuovo Olanda. Nel 2024 l’arrivo al Brescia, con cui ha giocato 32 partite in B, segnando quattro gol, tre dei quali su calcio piazzato. Oltre al piccolo Elliot Charles, Verreth ha anche una bambina di poco più di due anni, Amelia Madelyn, nata nel gennaio 2023.

Il calciatore e la moglie, interior designer belga, si sono sposati nel giugno 2023 ad Ibiza, dopo dodici anni di fidanzamento. Al momento è ancora presto pensare a quando tornerà a giocare. Ci vorrà del tempo ma il Bari non ha fretta e aspetterà per tutto il tempo necessario.