Tenetevi il pallone

Conoscete la storia del possesso palla? Sì, quella teoria secondo la quale chi tiene il pallone per un tempo superiore all'avversario ha maggiori probabilità di vincere. Una balla colossale, anche perché chi ha inventato il football a tutto stava pensando tranne che a mantenere il pallone fra i piedi. A demolire la leggenda ecco l'analisi sulla Premier League che smaschera il padre di tutti i tiki-taka, al secolo Pep Guardiola, che è in testa con il Manchester City per il possesso palla, 60,96%, e, guarda un po' le combinazioni, alle spalle del City c'è il Chelsea (58,43) allenato da Maresca, allievo del suddetto catalano che, per la cronaca, ha buscato, sabato, la nona sconfitta in campionato proprio dal Nottingham Forest, ultimo in questa graduatoria di narcisi della tattica ma terzo nella classifica della Premier, dunque le chiacchiere stanno a zero e abbondano sulla bocca degli stolti.

Il Liverpool, capolista, viaggia con un normale 57,41%, mentre il Southampton, squadra preferita dal ministro Giorgetti e alla deriva con Juric in panchina, è ultimo ma gloriosamente e inutilmente decimo nella lista con il 50,29%. In serie A l'Atalanta guida la classifica con 18.311 tocchi pari al 56,7%, il Monza se la cava con 15.398 tocchi e il 47,7%, però retrocede. Ecco perché il nuovo calcio dà i numeri.