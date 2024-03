Allarme sicurezza per Fiorentina-Maccabi: Curva viola contro gli israeliani

È considerata una partita ad alta tensione Fiorentina-Maccabi Haifa, gara valevole per l’accesso ai quarti di finale di Conference League. Non tanto per un aspetto prettamente sportivo quanto per motivi puramente politici. La gara ha un livello di attenzione massimo sul piano della sicurezza a seguito del conflitto israelo-palestinese.

La città, quindi, sarà blindata. Massima vigilanza nella zona di Campo di Marte, il quartiere dove sorge lo stadio Franchi. Basti pensare che il mercato rionale è stato annullato. Controlli straordinari anche per l’accesso allo stadio: qui, oltre alle forze dell’ordine, sarà presente anche un nutrito gruppo di steward. Sono stati venduti solo 6.700 biglietti, di cui 800 ai tifosi israeliani.

Per motivi di sicurezza l’ingresso all'impianto sportivo sarà consentito entro e non oltre le 18.15. Un punto, quest’ultimo, che non è piaciuto ai sostenitori viola, pronti alla contestazione. La Curva Fiesole, racconta La Nazione, non solo sposa la causa palestinese ma avrebbe già annunciato di essere pronta a non obbedire all’ordine di oltrepassare i cancelli entro l’orario stabilito. I tifosi della Fiorentina dovrebbero radunarsi ai giardini per poi cercare di raggiungere in blocco i gradoni dello stadio. Nei giorni scorsi proprio la Fiesole aveva diffuso un comunicato stampa in cui si critica Israele per le operazioni militari a Gaza.

Disposta inoltre la chiusura di sei settori del Franchi: il parterre di tribuna centrale, di tribuna, di tribuna laterale, di Maratona coperto, di Maratona scoperto e di Maratona laterale. In pratica i settori situati più vicino al terreno di gioco. Agenti, anche in borghese, saranno impegnati per monitorare non solo la zona dello stadio ma anche quella del centro storico della città.

Gli spettatori non potranno avere con sé borse, zaini e powerbank. Ci saranno perquisizioni su ogni singola persona. Nulla verrà lasciato al caso. Previsti controlli anche con i metal detector.

Dalle 7 di stamani fino allo stesso orario di domani è stata vietata ogni tipo di vendita asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda presente in contenitori di vetro e lattine in tutte le attività commerciali. Vietato anche il consumo di bevande alcooliche di qualunque gradazione al di fuori degli esercizi pubblici, di strutture e attività ricettive abilitate alla somministrazione.

Disposti divieti di transito e di sosta. Ad esempio viale Paoli e via Valcareggi sono stati chiusi alla mezzanotte di ieri sera. Nell’area intorno allo stadio vige il divieto di transito.

Massima attenzione è rivolta, ovviamente, anche al Maccabi Haifa. La squadra viene scortata in ogni spostamento. Davanti all’hotel in cui alloggiano i calciatori e i dirigenti del team israeliano è presente una sorveglianza continua. Dovrebbero essere circa 400 i tifosi ospiti allo stadio. Alcuni di questi sono arrivati a Firenze nella serata di mercoledì.