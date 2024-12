Schianto terribile e Ferrari distrutta.Grave il calciatore del West Ham Antonio

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura in casa West Ham per Michail Antonio: l'attaccante inglese, naturalizzato giamaicano, è stato infatti coinvolto in uno spaventoso incidente d'auto nelle campagne dell'Essex, a nord-est di Londra, ed è stato trasportato in ospedale in elicottero.

Sui social circolano foto di una Ferrari distrutta sul lato destro, quello del guidatore nel Regno Unito. Stando alle immagini, si tratterebbe del modello GTC4, una gran turismo ad alte prestazioni. Le sue condizioni sarebbero state così critiche da costringere i soccorsi a trasportarlo con un elicottero verso l'ospedale. Il giocatore si trovava da solo quando ha perso il controllo dell'auto, sbattendo contro un albero e, secondo alcune fonti, riportando la frattura di un femore.

A dare conferma della notizia, che aveva cominciato a circolare sui social, è stato lo stesso club londinese: "Il West Ham United può confermare che l'attaccante Michail Antonio è rimasto coinvolto oggi in un incidente stradale - la nota ufficiale -. In questo momento i pensieri e le preghiere di tutto il Club sono rivolti a Michail, alla sua famiglia e ai suoi amici. Il Club pubblicherà un aggiornamento a tempo debito".

Successivamente è arrivato l'aggiornamento sulle condizioni del calciatore, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo: "Il West Ham United può confermare che Michail Antonio è in condizioni stabili a seguito dell'incidente stradale occorso questo pomeriggio nella zona dell'Essex. Michail è cosciente e collaborativo e attualmente si trova sotto stretta sorveglianza presso un ospedale del centro di Londra. In questo momento difficile, chiediamo gentilmente a tutti di rispettare la privacy di Michail e della sua famiglia. Il Club non rilascerà ulteriori dichiarazioni questa sera, ma pubblicherà un ulteriore aggiornamento a tempo debito".

Rumours flying around that Michail Antonio was the driver of this Ferrari earlier today in Essex and had to be airlifted to hospital.



Hope he, or whoever the drives was, is OK first and foremost pic.twitter.com/zDhPkJcc4H — COYIrons (@COYIronscom) December 7, 2024

Classe 1990, nasce come esterno d'attacco, è stato schierato anche in posizione più arretrata sempre sulla fascia destra. Può essere considerato un vero e proprio jolly, al punto che in diverse occasione ha giocato al centro dell'attacco. É una bandiera degli Hammers, nei quali milita dal 2015. Con la maglia claret and blu ha collezionato 83 gol in 323 presenze.

Cinque anni fa, nel 2019, restò coinvolto in un altro incidente stradale nel sud di Londra: era il giorno di Natale quando, perso il controllo del veicolo, si schiantò con la sua Lamborghini Huracan.

Andò a sbattere contro il capannone dei rifiuti di un'abitazione appartenente alla sua famiglia e quando uscì dall'abitacolo era vestito da pupazzo di neve. Lunedì 9 dicembre il West Ham sfiderà il Wolverhampton nel Monday Night di Premier League.