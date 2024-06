Thiago Motta ufficiale alla Juventus: ecco i dettagli del contratto e le prime parole

Ascolta ora 00:00 00:00

La lunga attesa dei tifosi della Vecchia Signora è finalmente finita: dopo il comunicato del club arrivato nel tardo pomeriggio, l’ex tecnico del Bologna si lega alla Juventus fino al 2027. Una volta risolto con un anno di anticipo il contratto con Massimiliano Allegri, tutto sembrava pronto per l’annuncio ufficiale dell’accordo con il tecnico italo-brasiliano ma, evidentemente, restavano ancora alcuni dettagli da definire. Ora le riserve si sono sciolte e si può dare il via all’era di Thiago Motta, sperando che porti i risultati mancati nelle ultime stagioni dei bianconeri.

Una scommessa ambiziosa

Il classe 1982 approda alla Continassa dopo una carriera in panchina iniziata nel 2018 a Parigi, con le giovanili del Psg come primo banco di prova dopo i tanti successi raccolti da giocatore da quando arrivò da San Paolo al Barcellona a soli 17 anni. Da giocatore Thiago Motta si è prima fatto strada nel Barça stellare, trovando poi spazio prima all’Atlético Madrid, poi, a partire dal 2008, in Italia, con Genoa e Inter. Gli ultimi anni all’ombra della Tour Eiffel gli hanno garantito tanti scudetti di Ligue 1, che fanno buona compagnia alle due Champions conquistate con gli azulgrana e con l’Inter del triplete.

In panchina Thiago Motta si è rivelato subito un predestinato, facendo molto bene sia al Genoa che allo Spezia, prima della sfida più difficile, quella del Bologna. Portando i rossoblu alla storica qualificazione in Champions League, era entrato nel mirino di parecchie grandi ma la più veloce a chiudere un accordo informale era stata proprio la Juventus, che l’aveva scelto per prendere il timone dopo le tante delusioni della seconda era Allegri. Il compito di Thiago Motta non è certo semplice, viste le enormi aspettative della tifoseria bianconera: stavolta dovrà vincere e convincere, cosa mai semplice sotto la Mole.

Thiago: “Rendere felici i tifosi”

Il comunicato della Juventus, come da tradizione, scarno di dettagli ma sembra chiaro che il triennale appena firmato avrà uno stipendio base di circa 3,5 milioni di euro all’anno più una serie di bonus legati al raggiungimento di certi obiettivi. Ecco il testo del comunicato è abbastanza stringato: “È ufficiale: il prossimo allenatore della Juventus sarà Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano ha firmato un accordo con la Juventus fino al 30 giugno 2027. Quarantadue anni ancora da compiere, Thiago Motta ha intrapreso nel 2018 la carriera da allenatore - partendo dalle giovanili del Paris Saint Germain, la squadra con cui aveva pochi mesi prima terminato la sua avventura da giocatore; in Italia è arrivato sulla panchina del Genoa nel 2019, per poi allenare lo Spezia e il Bologna, la squadra nella quale negli ultimi due anni è riuscito a mettere a frutto al meglio le sue idee di gioco e con la quale ha raggiunto una storica qualificazione alla Champions League”.

Le prime parole del nuovo tecnico dei bianconeri sono in linea con la tradizione juventina, senza promesse esagerate o voli pindarici. “Sono davvero lieto di cominciare una nuova esperienza alla guida di un grande club come la Juventus. Ringrazio la proprietà e la dirigenza cui assicuro tutta la mia ambizione per tenere alti i colori bianconeri e rendere felici i tifosi”.

Poche parole che sicuramente sarannodalla tifoseria, che aspettava in gloria l’ufficializzazione del contratto col nuovo tecnico e, magari, i primiche, secondo i bene informati, sarebbero imminenti. La nuova era della Juventus è appena iniziata.