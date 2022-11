La tifosa brasiliana (nuda) in Qatar in realtà è un fake: ecco perché

Non solo calcio ma anche bellezze femminili, come ogni Mondiale, anche Qatar 2022 sta mostrando il lato rosa e sexy del tifo. Parliamo non solo delle solite wags, le bellissime mogli o fidanzate dei calciatori arrivate sul Golfo Persico, per sostenere le loro metà durante il torneo ma anche tifose bellissime, assiepate sugli spalti su cui molto spesso le riprese tv indugiano e poi si soffermano durante le partite.

A questo proposito sta circolando sui social il video di una tifosa brasiliana, il cui aspetto conturbante non poteva non catturare l'attenzione di qualche altro spettatore che ha deciso di filmarla con il proprio smartphone mentre la ragazza accenna anche ad un passo di samba. La tifosa sembra essere completamente nuda e con il corpo dipinto dal verde oro della bandiera brasiliana con il cerchio blu che riproduce il cielo e le stelle di Rio de Janeiro. O al massimo potrebbe trattarsi di un body attillatissimo, che allo stesso modo non lascia nulla all'immaginazione. Il video è diventato subito virale e sta facendo molto discutere. Abbastanza scontato sottolineare come un look così sexy mal si coniughi con i costumi e le leggi del Qatar.

D'altronde si è discusso tantissimo di libertà e diritti umane, violate nel Paese che ospita i Mondiali. Al punto da insinuare il dubbio negli utenti che hanno commentato il video: "Possibile che le abbiano permesso di entrare allo stadio conciata così?" . Basta però guardare con attenzione le immagini e rendersi conto che in verità la tifosa non si trovi in Qatar ma in uno stadio brasiliano o comunque sudamericano. Tra i commenti c'è chi giura che il video si riferisca alla finale Brasile-Argentina dell'ultima Coppa America e che già circolasse da mesi sui social. Ebbene mistero risolto.

Ivana Knoll, la tifosa sexy della Croazia

Dopo il pari con il Marocco e la vittoria col Canada, la Croazia si giocherà tutto nello spareggio qualificazione contro il Belgio. Oltre che per Modric e compagni, il biancorosso a scacchi croato è finito in tendenza grazie a Ivana Knoll eletta idealmente la tifosa più sensuale dei Mondiali. Modella ed ex miss Croazia di una bellezza mozzafiato, sta facendo girare la testa ai tifosi di tutto il pianeta. Però in Qatar non hanno preso benissimo il dress code con cui la tifosa si è presentata allo stadio per tifare i suoi beniamini e fare foto - poi pubblicate sui social (dove conta quasi 900mila followers). Teoricamente potrebbe rischiare persino l'arresto a causa del suo abbigliamento scollacciato. O quanto meno l'interdizione dai luoghi pubblici. La legge del Qatar è chiara ma fino a questo momento Ivana ha deciso di non curarsene. Stiamo a vedere se continuerà a rischiare.