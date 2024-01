Tifoso cade dagli spalti, partita si ferma: cosa è successo a Monza

Momenti di paura all'U-Power Stadium durante Monza-Sassuolo. Al 15° della ripresa, una richiesta di soccorso arriva dalla Curva Nord all’arbitro Manganiello, quella riservata ai tifosi ospiti nelle partite casalinghe dei brianzoli, che ospitava un centinaio di sostenitori neroverdi. La partita viene sospesa per quattro minuti per permettere i soccorsi a un ragazzo di 23 anni precipitato dalla balaustra centrale della curva, quella dove si posizionano gli ultras per lanciare i cori, e caduto da un’altezza di circa tre metri, dopo aver perso l’equilibrio mentre si trovava a cavalcioni sulla ringhiera.

Il tifoso del Sassuolo ha battuto la testa vicino al passaggio che porta verso l’uscita del settore, preceduta dalla zona coperta del bar e delle toilette. Da quanto appreso, le condizioni del ferito, nato a Sassuolo (Modena), sono meno preoccupanti di quanto non fosse sembrato nei primi momenti. I soccorritori lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo, stando a quanto riferito dalla Questura. Sarebbe caduto picchiando a terra un fianco, e avrebbe riportato infatti lesioni all’anca, ed escoriazioni alla testa.

La partita

Il Monza vince 1-0 in casa contro il Sassuolo e ritrova i tre punti dopo le sconfitte contro Inter ed Empoli. All'U-Power Stadium a indirizzare la partita è il "Flaco" Colpani, in gol nel primo tempo. Un successo meritato per i brianzoli, decisamente più convincenti sul piano del gioco rispetto a un Sassuolo capace di accendersi solo a intermittenza. Gli ospiti devono rinunciare a Domenico Berardi, operatosi in settimana e costretto a star lontano dai campi per almeno un mese: al suo posto Dionisi schiera Castillejo.

Dopo un inizio di partita sotto ritmo e con diversi errori tecnici, col passare dei minuti entrambe le squadre crescono nella manovra, giocando la prima frazione a viso aperto. I padroni di casa dominano il possesso palla, ma non mancano le occasioni da gol anche per i neroverdi. Al 22' il Monza si vede annullare la rete del possibile vantaggio dopo revisione Var, causa fuorigioco millimetrico di Dany Mota. Al 26' è il turno del Sassuolo che si rende pericoloso, grazie a una conclusione di Lauriente, parata, però, da Di Gregorio.

Passano tre minuti e Thorstvedt colpisce il palo con un potente sinistro da fuori area. A trovare il gol dell'1-0 è, però, il Monza al 31', grazie al settimo gol in campionato di Andrea Colpani: Dany Mota penetra in area di rigore e serve il Flaco, autore di un preciso sinistro rasoterra che passa sotto le gambe di Ferrari e non lascia scampo a Consigli. Ad inizio ripresa Dionisi rimescola le carte in tavola e schiera il Sassuolo con un inedito 3-5-2, inserendo Viti e Mulattieri. Al 49' i brianzoli sfiorano il raddoppio, ma il sinistro incrociato di Valentin Carboni termina di poco a lato. Il nuovo assetto tattico non porta particolari benefici al Sassuolo, troppo lento in costruzione e incapace di innescare le punte; dall'altra parte, il Monza si affida al palleggio nel tentativo di anestetizzare la partita.

Al 95' Mulattieri non trova il pareggio, mandando alto dal centro dell'area l'assist di Ceide. Il risultato non cambia, il Monza conquista i tre punti e rafforza 12° posto in classifica. Il Sassuolo, invece, rimane 15°, con un solo punto di vantaggio rispetto alla zona retrocessione.